Nach 45 Beitragsjahren: Rente aufbessern ist möglich

Welcher Rententopf? Die Rente wird aus den laufenden Beiträgen der arbeitenden Bevölkerung an diejenigen ausgezahlt, die Punkte gesammelt haben. Wer keine Punkte hat, bekommt keine Rente sondern Grundsicherung. Deshalb ist ihre Aussage der "Millionen von Leuten" falsch.

Da die Beiträge der heutigen Einzahler in die gesetzliche Rente, nicht ausreicht um die Rentenansprüche (Punkte) aller aktuellen Rentner zu bedienen, gibt es schon seit Jahren einen Bundeszuschuss in Milliardenhöhe aus Steuereinnahmen. Diese Quersubventionierung der Renten wird durch die Bevölkerungspyramide weiter steigen, es sei denn man erhöht das Renteneintrittsalter oder die Beiträge der Erwerbstätigen oder man kürzt die Renten.

Leider will keine politische Partei das Thema strukturell angehen, da es, egal wie man entscheidet, Wählerstimmen kosten wird. Deshalb prophezeie ich, dass die Quersubventionierung über Steuereinnahmen immer weiter steigen wird, bis man irgendwann für die laufenden Rentenzahlungen schulden machen muss. (Im Prinzip macht man die heute schon, da die Rentensubventionierung, Kürzungen bei Investitionen in anderen Bereichen zur Folge haben)