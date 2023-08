Mehr Geld aus der Steuererklärung 2022: Handwerkerkosten unbedingt angeben

Von: Anna Heyers

In der Nebenkostenabrechnung finden sich einige Posten, die man in der Steuererklärung 2022 angeben und so absetzen lassen kann. Haben Sie an alle gedacht?

Bis Anfang Oktober muss die Steuererklärung für 2022 dem Finanzamt spätestens vorliegen. Doch viele Menschen kümmern sich schon jetzt um das Ausfüllen und suchen wichtige Belege und Unterlagen zusammen. Zu diesen gehört auch die Nebenkostenabrechnung, denn genau wie Immobilienbesitzer können auch Mieter einige darin genannte Posten von der Steuer absetzen.

Steuererklärung 2022: Posten in der Nebenkostenabrechnung angeben

Zu den in der Steuererklärung absetzbaren Nebenkosten, die in der Abrechnung aufgelistet werden, gehören zum Beispiel alle Ausgaben, die für Arbeiten rund um Haus und Garten entstehen. Darunter fallen etwa die Handwerkerleistungen, die als Betriebskosten angegeben werden können:

Arbeiten an Fassaden, Dach, Böden, Innenwänden und Garagen

Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen, Fahrstuhl, Feuerlöscher, Pumpen, Öltankanlagen, CO₂-Warngeräte, Abwasser-Rückstau-Sicherungen sowie Gemeinschaftsmaschinen (z.B. Waschmaschine und Trockner)

Reinigung von Rohren, Dachrinnen, Schornsteinen

Asbestsanierung sowie Mauerwerksanierung und Trockenlegung von Mauerwerk

Aufstellen eines Baugerüsts

Überdachung eines PKW-Stellplatzes oder einer Terrasse

Gestaltung des Gartens

Entfernung der Spuren von Vandalismus (z.B. Graffitis)

Austausch von Heizungszählern und Maßnahmen zur Wärmedämmung



Pflasterarbeiten innerhalb des Grundstücks

Legen von Hausanschlüssen für Strom, Fernsehen, Internet über Kabelfernsehen

Ebenfalls angegeben und damit abgesetzt werden, können in der Steuererklärung (egal, ob digital oder in Papierform) die sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen. Dazu gehören unter anderem:

Gartenarbeiten (z.B. Rasenmähen, Heckenschneiden etc.)

Reinigung von Treppenhaus und/oder Zubehörräume (z.B. Waschküche, Trockenraum, Dachboden etc.)

Straßenreinigung auf privatem Grundstück

Vorsortierung von Abfall

Wach- und/oder Winterdienst

Kosten, die man nicht in der Steuererklärung 2022 geltend machen kann

Hausmeisterkosten können in der Regel nur Vermieter geltend machen. Mietern ist das nur dann möglich, wenn die Hausmeistertätigkeiten in Zusammenhang mit den Nebenkosten stehen. Ausgeschlossen sind hier die Kosten für Verwaltung und für Reparaturen (etwa ein Austausch von Glühbirnen o.ä.).

Ebenfalls nicht als Mieter geltend machen lassen sich die folgenden Posten:

Kabelanschluss

Heizkosten

Wasserversorgung

Stromkosten

Grundsteuer

Wer allerdings auch von zu Hause arbeitet, kann sein Arbeitszimmer hier anteilig geltend machen.