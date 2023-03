Wie viel Geld bekommen Sie? Den Heizkostenzuschuss richtig beantragen

Wunderbar, Otto Normalverbraucher bekommt ihn nicht. Arbeiten lohnt sich? Oder Arbeiten lohnt sich nicht? Es werden immer mehr Menschen zu Almosenempfänger in diesem Land. So kreiert man seine Wähler. Ob das ein Gutes Ende nimmt. Es geht doch darum, für bezahlbare Energie zu sorgen und nicht mit der Gießkanne durch die Gegend zu laufen und hier und dort sein Klientel zu versorgen. Und hört mir bitte auf mit dem Märchen, früher waren die Energiepreise immer so "niedrig". Deutschland hatte durchgehend seitdem ich Energie bezahlen muss die höchsten Energiepreise auf der Erde. Immer im >Kampf mit Dänemark und zufällig Holland. Diese "Zuschüsse", "Pauschalen" etc. sind ein Tropfen auf den heißen Stein und lenken vom Versagen der Politik ab!