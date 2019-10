Großer Wirbel auf eBay: Wenn das auf Ihrer 2-Euro-Münze ist, ist sie bis zu 54.000 Euro wert

Was soll der immer gleiche, ungeprüfte Artikel über angeblich wertvolle Euro-Fehlprägungen …….

Ebay bietet seit längerem kostenloses einstellen - oftmals auch nur eine Verkaufsgebühr von €1 - an, um den Marktplatz anzukurbeln, da neue Plattformen auf den Markt drängen. ABER was passiert wirklich? Schaut man sich eine angeblich verkaufte €2 Münzen für €40.000 am 16.05.2019 an, ist im Detail ist zu lesen: "Das Angebot wurde beendet. Der Verkäufer hat diesen oder einen gleichartiken Artikel wiedereingestellt." Somit wurde die Münze NIE zu €40.000 verkauft. Was bei einer angeblich so raren und seltenen Fehlprägung ja auch nur schwer möglich ist …..

Wie viele wirkliche Münzsammler gibt es denn überhaupt noch, ähnlich wie bei Briefmarken, so dass hier ein großer Käuferkreis zu finden ist.

Somit nur Schleichwerbung für manipulierte eBay-Angebote/Verkäufe …...