Bin ich kreditwürdig? Wie Sie Ihren Schufa-Eintrag abfragen & einen schlechten „Score“ verbessern

Von: Juliane Gutmann

Ob Mietvertrag, Kreditanfrage oder neuer Arbeitsvertrag: Für viele Geschäfte wird eine Schufa-Auskunft verlangt. Für manche wird die Schufa-Abfrage zur unangenehmen Überraschung.

Für Vermieter zählt vor allem eins: Dass der zukünftige Mieter liquide ist, also zahlungsfähig. Um sicherzugehen, wird mittlerweile von vielen Vermietern die Vorlage der Schufa-Auskunft verlangt, bevor der Mietvertrag unterschrieben wird. Dabei handelt es sich um den Nachweis der Kreditwürdigkeit. Doch nicht immer fällt die Schufa-Auskunft positiv aus: In manchen Fällen zeigt der Eintrag an, dass das Risiko eines Zahlungsausfalls eher hoch ist. Manche fallen aus allen Wolken, wenn Ihr sogenannter Schufa-Score eher schlecht ausfällt. Als gut bis sehr gut gilt ein Wert über 95 Prozent. Wer nur einen Score von 50 oder weniger erreicht, dessen Kreditwürdigkeit wird als kritisch eingestuft. Bei 50 bis 80 Prozent ist von einem „sehr hohen Risiko“ die Rede.

Wer steckt eigentlich hinter dem Schufa-System?

Die Schufa Holding AG (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) ist Deutschlands größte Kreditagentur. Diese bewertet die Kreditwürdigkeit von Bürgerinnen und Bürgern anhand von verschiedenen Daten mit dem Ziel, deren Kreditwürdigkeit zu erfassen. Folgende Faktoren können den Schufa-Score negativ beeinflussen:

Sie führen kein Girokonto.

Sie führen mehrere Girokonten und wechseln häufig Ihre Konten.

Sie besitzen mehr als zwei Kreditkarten.

Sie nutzen häufig die Teilzahlungsfunktion von Kreditkarten.

Gegen Sie laufen Mahnverfahren.

Ihre Bank hat Ihre Kredite oder Konten gekündigt.

Gegen Sie liegen Einträge in öffentlichen Schuldnerverzeichnissen vor.

Sie haben offizielle Kreditanfragen gestellt.

Auch bei Wohnungsbesichtigungen gerne gesehen: Ein Schufa-Bonitätscheck, der zeigt, dass der zukünftige Mieter finanziell verlässlich ist. © Tobias Hase/dpa

Schufa-Antrag stellen: So gehts

Der SCHUFA-BonitätsCheck kostet einmalig 29,95 Euro. Beantragen können Sie ihn direkt auf den Seiten der Schufa unter meineschufa.de.

Ihr Schufa-Score fällt schlecht aus? Das können Sie tun

Die Direktbank N26 gibt auf ihren Seiten Tipps, wie Sie Ihren Schufa-Score verbessern können. Folgende Schritte sollen Ihre Kreditwürdigkeit verbessern:

Begleichen Sie Rechnungen sofort und vermeiden Sie so Mahnungen.

Begleichen Sie Ratenzahlungen immer fristgerecht.

Achten Sie darauf, offene Kreditverpflichtungen immer fristgemäß zu begleichen.

Überziehen Sie Ihr Konto nicht.

(jg)