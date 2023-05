Urlaubsgeld und andere Zulagen – was zählt beim Minijob alles zum Verdienst?

Von: Anna Heyers

520 Euro darf man im Monat maximal beim Minijob verdienen, doch in einigen Unternehmen gibt es noch Urlaubsgeld oder andere Zulagen. Zählen die mit in das Gehalt hinein?

Beschäftigungen, die im Monat mit durchschnittlich maximal 520 Euro entlohnt werden, nennt man Minijobs. Eine Art der Anstellung, die in Deutschland von zahlreichen Menschen genutzt wird, um ein wenig Geld in die Haushaltskasse zu bringen. Bei einem 520-Euro-Job (bis Oktober 2022 noch 450-Euro-Job) kann ein Angestellter laut Minijobzentrale also bis zu 6.240 Euro im Jahr verdienen. Das Gute: Erst wenn diese Verdienstgrenze überschritten wird, gilt die Beschäftigung als versicherungspflichtig. Doch was gehört eigentlich alles zum Gehalt eines Minijobbers (und wie viele Stunden darf man im Monat überhaupt arbeiten)?

520-Euro-Stelle: Was zählt mit zum Gehalt?

Neben dem Gehalt bei einem Minijob, also maximal 520 Euro im Monat, zählen auch einmalige Sonderzahlungen zum Verdienst. Zu diesen sogenannten Einmalzahlungen gehören zum Beispiel:

Weihnachtsgeld

Urlaubsgeld

Wichtig ist hier: Sind die Einmalzahlungen vorhersehbar, müssen sie laut Minijobzentrale „bereits zu Beginn der Beschäftigung mit als Verdienst verrechnet werden.“

Bei Zahlungen, die nicht geplant wurden, also unvorhergesehen sind, sieht es etwas anders aus. War das Geschäftsjahr vielleicht sehr erfolgreich und den Mitarbeitern wird ein spontanes Weihnachtsgeld gezahlt, muss geprüft werden, ob die Verdienstgrenze überschritten wird. Denn dies könnte durchaus Auswirkungen auf den Minijob haben.

Minijob: Welche Beträge zählen nicht mit ins Gehalt?

Laut Techniker Krankenkasse (TK) müssen Beträge, die „zwar möglich, aber nicht mit hinreichender Sicherheit zu erwarten“ sind, nicht berücksichtigt werden. Beispiele dafür wären:

Bezahlte Überstunden bei Mehrarbeit

Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge

Außerdem lassen sich noch weitere Beträge dazuverdienen. So schreibt etwa die Minijobzentrale auf ihrer Homepage: „Wer ein Ehrenamt ausübt, kann im Rahmen der Ehrenamtspauschale bis zu 840 Euro im Jahr erhalten, ohne diese versteuern zu müssen.“

Übrigens: Ein paar Minijobs zahlen besser als andere. Das bedeutet, man muss insgesamt weniger Stunden im Monat arbeiten – und hat mehr Zeit für andere Dinge.