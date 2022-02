So treibt eine Bonuszahlung vom Arbeitgeber Ihren Steuersatz in die Höhe

Von: Anne Hund

Auch beim Weihnachtsgeld muss man an die Steuer denken. © Lutz Wallroth/Imago

Ob Weihnachtsgeld, Gewinnbeteiligung oder Bonuszahlung: Entsprechende Geldleistungen vom Arbeitgeber sind steuerpflichtig. Beim Corona-Bonus gibt es eine Ausnahme.

Chancen auf Weihnachtsgeld* haben längst nicht alle Arbeitnehmer. Bei vielen Beschäftigten ist die Sonderzahlung zum Jahresende unterdessen fest eingeplant. Manche bekommen rund 50 Prozent ihres Monatsgehalts, andere sogar ein volles Monatsgehalt obendrauf. Wann das Weihnachtsgeld genau ausgezahlt wird, wird im Arbeitsvertrag festgelegt, normalerweise jedoch im November oder Dezember.

Weihnachtsgeld, Bonuszahlung oder Gewinnbeteiligung steuerpflichtig

Was man dabei allerdings nicht vergessen darf: „Ob Weihnachtsgeld, Bonuszahlung oder Gewinnbeteiligung, sämtliche Geldleistungen Ihres Arbeitgebers sind für Sie steuerpflichtig“, so der Hinweis vom Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) laut Mitteilung Ende November. Anders ist das aktuell beim steuerfreien Corona-Bonus für viele Beschäftigte, hier gilt in Folge der Corona-Krise noch eine Sonderregelung.

Sonderzahlung treibt Steuersatz in die Höhe

Beim Weihnachtsgeld oder anderen Bonuszahlungen muss man auch an die Steuer denken. Besonders gemein: „Durch das höhere Monatsgehalt – Gehalt und Sonderzahlung werden gemeinsam überwiesen – steigt auch Ihr Steuersatz“, heißt es darin weiter. „Das bedeutet, dass Sie in diesem Monat mit höheren Abzügen bei zum Beispiel der Lohnsteuer, dem Solidaritätszuschlag und der Kirchensteuer rechnen müssen. Es bleibt Ihnen also unterm Strich weniger Netto vom Brutto.“

Geld zurück dank Steuererklärung

Doch es gebe einen Lichtblick: Wer in einem Monat zu viel Steuern gezahlt habe, könne sich das Geld über die Steuererklärung im kommenden Jahr vom Fiskus zurückholen, so der Rat der Experten. Eine Steuererklärung lohne sich nicht nur dann, hieß es weiter in der Mitteilung des VLH: „Wer hohe Kosten im Zusammenhang mit der Arbeit, die Handwerker im Haus oder hohe Krankheitskosten hatte, kann viele dieser Ausgaben von der Steuer absetzen."