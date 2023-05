Knapp bei Kasse: Mit welchem Einkommen man bereits als „arm“ gilt

Am besten in die Politik gehen man braucht keinerlei Abgeschlossene Ausbildung, und hat schon nach einer Legislaturperiode mehr Pensionanspruch als viele Rentner nach 45 Jahren, außerdem ist die Chance im Alter gesund zu sein größer.

Laut EZB gilt jeder Mensch mit einem Einkommen unter 2.500,00 € (Stand Mai 2023) als Arm und damit nicht als Kreditwürdig. Schon im Jahre 2010/14 wurde die Grenze für den persönlichen Bedarf, vom Bundestag auf 750,00 € errechnet. Danach würde sich für das Jahr 2023, unter Berücksichtigung von 5% Inflation, ein persönlicher Bedarf ergeben, von 1.889,00 €. (Plus warm Miete).

In Deutschland verdienen knapp 25% aller Arbeitnehmer mehr als 1.600,00 € Netto. Davon liegen 10% über 1.500,00 Euro. Wenn das mal in ein historischen Kontext gestellt wird, hatte ein Polizist im Jahre 1970 ca. 1.300,00 €, Ein Maurer kam auf 3.000,00 - 4.000,00 €; aber ein Hafenarbeiter und ein Müllmensch konnten im Jahre 1970 mit 4.000,00 - 6.000,00 € rechnen. Auffällig ist, das das Bruttoinlandsprodukt von ca. 100 Millionen Euro auf eine Billion im gleichen Zeitraum gestiegen ist oder sollte ich lieber sagen gestiegen sein soll, Statista und die IHK's geben darüber nur wieder willig Antwort und häufig muß Mensch EZB und andere Nebennotizen in Wirtschaftszeitungen bemühen. Nun mag sich jeder sein eigenes Bild der Situation machen.