Glücksspiele: Sind Gewinne aus Online-Poker zu versteuern?

Von: Dieter Tannert

Überall wo Geld zu verdienen ist und Geld verdient wird, sollte man sorgfältig prüfen, ob der Fiskus nicht seinen Anteil davon abzubekommen hat. Wie sieht es beim Online-Poker aus?

Mit einer aktuellen Entscheidung hat sich der Bundesfinanzhof, das höchste deutsche Finanzgericht, mit der Frage befasst, ob Gewinne beim Online-Poker der Steuer unterliegen. Wie viele Menschen regelmäßig zocken und auch Online-Poker spielen, ist nur schwer einzuschätzen. Ältere Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland circa 430.000 Menschen regelmäßig online Pokerspiele betreiben. Dabei kommt es dann für die deutschen Steuereintreiber maßgeblich darauf an, in welchem Umfang und wie professionell das Pokerspiel betrieben wird.

Poker: Hohe Gewinne wecken die Begehrlichkeit der Steuerbehörden

Werden beim Pokern Gewinne gemacht, schaut das Finanzamt genau hin. © Zoonar/Imago

In dem betreffenden Urteilsfall hatte ein Mathematikstudent über Jahre nicht unerhebliche Gewinne beim Online-Poker erzielt. Laut Gerichtsakten 385.786,69 Euro im Jahr 2010, 557.897,07 Euro im Jahr 2011, 635.576,38 Euro im Jahr 2012 und 395.718,86 Euro im Jahr 2013. Der Student spielte auf mehreren Online-Plattformen häufig gleichzeitig an mehreren Tischen und unter verschiedenen Benutzernamen. Um seine Gewinnchancen zu steigern, verwendete er statistische Analysetools, mit denen sich Wahrscheinlichkeiten über die Kartenverteilung berechnen ließen. Dies trug offensichtlich zu den erheblichen Gewinnen bei. Auch beim Lotto-Spielen können Tipps von Statistikern gegebenenfalls die Chancen auf einen Gewinn steigern.

Grenze zwischen Berufsspieler und Freizeitspieler ist fließend

Nicht jeder, der Online-Poker spielt, wird aber gleich steuerpflichtig. Das geschieht zum einen schon alleine deswegen nicht, weil man im Bereich einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit nicht nur Gewinne versteuern muss, sondern auch Verluste geltend machen könnte. Dass dies hier natürlich nicht im Sinne der Steuerbehörden ist, liegt auf der Hand. Umso weniger deutlich werden dann auch die Finanzgerichte bei den Kriterien, die zu einer Prüfung herangezogen werden, um zu beurteilen, ob eine Pokertätigkeit in den Bereich der Steuerpflicht fällt. Die Gerichte sprechen dann von einer „Würdigung der Gesamtumstände“. Man kann ein bisschen davon ausgehen, dass überall dort, wo Gewinne erzielt werden, die Gesamtumstände für eine Steuerpflicht zunehmen.

Auch Pokerspiel am echten Tisch im Casino kann steuerpflichtig sein

Nicht nur beim Online-Poker, sondern auch beim Poker an einem realen Tisch können Gewinne steuerpflichtig sein. Auch hierzu hat der Bundesfinanzhof bereits ein Urteil gesprochen. Allgemein unterliegen Gewinne aus Glücksspielen zwar nicht der Steuer. Das Pokerspiel wurde aber vom Bundesfinanzhof nicht als ein solches Glücksspiel bewertet. Beim Poker würde es sich nämlich nicht um ein reines Glücksspiel handeln, sondern es sei vielmehr als eine Mischung aus Glücksspiel und Geschicklichkeitsspiel einzustufen. Ein erfahrener Pokerspieler könne durch Taktik, Menschenkenntnis, Nervenstärke, Mimik und Ähnliches die Gewinnchancen erheblich steigern. Einnahmen aus Pokerspielen können damit zu steuerlichen Einkünften führen. Der betreffende Pokerspieler verfügte aufgrund seiner Teilnahme an einigen Turnieren sowie zahlreichen weiteren Pokerspielen in den Vorjahren nicht nur über eine umfangreiche Turniererfahrung, sondern auch über umfangreiche Kenntnisse sowie geschulte Fähigkeiten, sodass er nicht mehr alleine von guten Karten und glücklichen Spielverläufen abhängig wäre, so die Feststellungen des Gerichts. Der erzielte Gewinn unterlag damit der Steuer.