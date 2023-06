Cashback und Payback – einfach erklärt

Von: Nina Dudek

Cashback? Payback? Verstehen Sie nur Bahnhof? Dann erfahren Sie in diesem Beitrag alles, was Sie zu diesen Sparmöglichkeiten wissen müssen. © denisismagilov/PantherMedia

Sammeln Sie Treuepunkte? Mit diesem Satz an der Kasse beginnt für viele Verbraucher vermeintlich das große Sparen. Was bringen Payback-Systeme? Und ist Cashback – die Rückzahlung von Bargeld – besser?

„Haben Sie eine Payback-Karte“ oder „sammeln Sie Payback-Punkte“? Wahrscheinlich haben Sie diese Frage beim Einkaufen schon oft an der Kasse gehört. Kein Wunder, denn Payback ist Deutschlands bekanntestes Rabattkarten-Angebot. Viele Kunden nutzen es, weil „das ja jeder macht“. Aber lohnt sich das überhaupt? Und gibt es nicht noch eine bessere Alternative, um bei den immer höheren Preisen doch noch etwas zu sparen?

Eines sei schon mal verraten: Cashback ist das neue Payback.

Damit Sie in Zukunft den Überblick behalten, haben wir uns die beliebten Sparmöglichkeiten Payback und Cashback für Sie angesehen – und stellen Ihnen die wichtigsten Ergebnisse hier übersichtlich zusammen.

Was genau versteht man unter „Payback“?

Payback ist Englisch und bedeute so viel wie „zurückzahlen“. Große Unternehmen wie Rewe, dm, Real, Penny, Burger King, Aral und Shell, Thalia und hunderte andere bieten das Sammeln von Payback-Punkten an.

Das funktioniert so: Normalerweise bekommen Sie pro 2 Euro Einkaufswert einen Payback-Punkt. Das entspricht bei vielen Händlern etwa einem Cent. An Aktionstagen oder bei Sonderaktionen gibt es allerdings oft wesentlich mehr Punkte gutgeschrieben. Die gesammelten Punkte werden dann in Form von Gutscheinen ausgezahlt. Alternativ können Sie die gesammelten Payback-Punkte bei Partner-Händlern ab einem Punktestand von mindestens 200 einlösen. Payback-Punkte verfallen nach 36 Monaten. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Wie kann ich Payback anwenden?

Payback-Punkte lassen sich mit Apps auf dem Handy sammeln, oder mit einer Kundenkarte im EC-Karten-Format. Handy oder Karte werden beim Bezahlvorgang an der Kasse eingelesen, um Ihnen die Payback-Punkte auf Ihrem Payback-Konto gutzuschreiben. Laut Stiftung Warentest nutzen elf Millionen Menschen die Payback-App auf ihrem Handy, rund 31 Millionen Menschen insgesamt nutzen dieses Kundebindungs­programm – per App oder per Kundenkarte.

Um eine Payback-Karte zu bekommen, können Sie einfach bei teilnehmenden Händlern wie Rewe, dm oder Aral direkt im Laden nachfragen. Alternativ können Sie die Payback-Karte auf der Payback Homepage bestellen.

Die einfachste Möglichkeit Payback-Punkte zu sammeln ist Ihr Handy. Das haben die meisten dabei, eine Kundenkarte hingegen vergisst man schnell einmal zu Hause.

Je nachdem, wo Sie am häufigsten einkaufen, haben alle teilnehmenden Händler eine eigene Payback-App: von Peek & Cloppenburg, Lidl und Rewe bis hin zu dm oder Tchibo.

Hilft Payback beim Sparen?

Wenn Sie nicht gerade eine tolle Aktion mit massenhaften Treuepunkten für Ihren Einkauf ergattern, bringt Payback nur wenig. Wie die Stiftung Warentest beim Testen von 13 verschiedenen Kundenbindungsprogrammen herausfand, liegt der Mindest­rabatt oft nur 0,5 bis 1 Prozent.

Keine Rabatt-App bringt bei jedem Einkauf so große Preis­vorteile, dass Sparfüchse sie auf jeden Fall auf ihrem Smartphone haben sollten.

Was ist Cashback und worin unterscheidet es sich von Payback?

Payback ist zwar eines der größten Rabattprogramme Deutschlands, aber bei weitem nicht das einzige. Auf der Überholspur setzt das sogenannte Cashback-System gerade an, auf Platz eins zu wandern.

Cashback ist ebenfalls ein englischer Begriff und heiß so viel wie „Bares zurückbekommen“. Und genau dabei handelt es sich bei Cashback, denn am Ende können Sie sich Bargeld auszahlen lassen.

Cashback-Portale bieten Kunden besondere Angebote in verschiedenen Partnershops. Wer dort einkauft, bekommt teilweise spezielle Rabatte – und zusätzlich entsprechend dem Einkaufswert eine bestimmte Menge an Cashback-Punkten. Dieses Cashback lässt sich dann entweder in bares Geld oder Warengutscheine umtauschen.

Die Rabatte und der Wert der Punkte variieren je nach Portal. Laut Stiftung Warentest schwankt die Höhe der Rabatte stark und liegt zwischen 3 und 6 Prozent.

Ist Cashback besser als Payback?

Das Verbrauchermagazin Finanztest hat acht Cashback-Portale mit den drei großen Rabattkarten-Anbietern (Payback) verglichen. Das Ergebnis: Gute Cashback-Anbieter gewähren zwischen drei und sechs Prozent auf den Einkauf – manche sogar über zehn Prozent. Wie viel sich mit Cashback sparen lässt, ist laut Finanztest aber auch abhängig vom Händler und der gekauften Leistung oder Ware.

Das Ergebnis ist eindeutig: Schnäppchenjäger sollten auf Cashback setzen.

Welche Cashback-Syteme gibt es?

Immer mehr sparwillige Verbraucher setzen mittlerweile also auf Cashback statt Payback, weil sie lieber Bargeld zurückbekommen. Dabei haben sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Anbietern. Die wichtigsten stellen wir Ihnen hier vor:

Partnershops Auszahlung ab Auszahungsart Shoop über 2.000 1 € Überweisung, PayPal, Bitcoin, Gutschein GETMORE über 2.000 0,01 € Überweisung, PayPal, Gutschein, Spende iGraal über 1.500 20 € Überweisung, PayPal (ab der 2. Auszahlung) Aklamino über 1.500 1 € Überweisung, PayPal

Wie kann ich Cashback nutzen?

Suchen Sie sich ein Cashback-Portal aus, für das Sie sich registrieren möchten. Alles, was Sie dafür brauchen, ist eine gültige E-Mail-Adresse und ein Passwort. Sobald Sie alle Schritte der Online-Registrierung abgeschlossen haben, bekommen Sie per E-Mail eine Bestätigung – und schon sind Sie Cashback-Mitglied.

Zum Einkaufen gehen Sie nun auf den gewünschten Shop und kaufen dort wie gewohnt ein. Nach Ihrem Kauf dauert es je nach Anbieter vier bis acht Wochen, bis der Rabatt auf Ihrem Bankkonto gutgeschrieben wird. Damit Sie sich das Geld auch auszahlen lassen können, müssen Sie entweder Ihre Bankverbindung oder Ihr PayPal-Konto (Achtung: mögliche Gebühren!) angeben.

Tipp von Finanztest Die Experten von Finanztest raten allen Cashback-Nutzern darauf zu achten, dass Ihr Kauf reibungslos funktioniert hat. Denn aus technischen Gründen kann es passieren, dass ein Kaufvorgang nicht abgeschlossen wird – und die Kunden keine Cashback-Punkte bekommen. In diesem Fall den Cashback-Anbieter schriftlich kontaktieren und darum bitten, den Kauf nachträglich zu erfassen.

Die gesamten Testergebnisse von Kundenbindungsprogrammen der Stiftung Warentest finden Sie hier.