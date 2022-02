Corona-Bonus: Diese Arbeitnehmer bekommen 2022 eine Sonderzahlung

Von: Hannah Decke

Arbeitnehmer bekommen 2022 in manchen Bereichen einen Corona-Bonus. Aber wer hat Anspruch darauf? Was Sie zur Sonderzahlung in der Pandemie wissen müssen.

Hamm - Viele Arbeitnehmer können sich freuen: Es gibt einen Corona-Bonus. Und der kann sich sehen lassen. Aber nicht alle Beschäftigten erhalten die Sonderzahlung. Betroffen sind nur bestimmte Berufsgruppen. Den Überblick zeigt wa.de*.

Corona-Bonus: Welche Arbeitnehmer bekommen die Sonderzahlung?

Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Bundesländer erhalten einen steuer- und abgabenfreien Corona-Bonus in Höhe von 1300 Euro (außer Hessen). Auszubildende und Studierende bekommen 650 Euro. Darauf haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber im November 2021 geeinigt.

Die Sonderzahlung soll bis März 2022 ausgezahlt werden. Das betrifft etwa Tarifbeschäftigte in Landesbehörden, Unikliniken, Schulen, Kitas, bei der Polizei und Feuerwehr sowie Straßenmeistereien und Abfallbetrieben.

Corona-Bonus im öffentlichen Dienst: Keine Sonderzahlung für Bundesbeamte

Die Übertragung der Bonuszahlung auch auf Beamte ist Ländersache. So hat etwa Bayern beschlossen, seinen Beamten einen Corona-Bonus von 1300 Euro auszuzahlen. Auch Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, den Tarifabschluss eins zu eins auf Beamte und Richter im Land zu übertragen. Für Bundesbeamte soll es keine Sonderzahlung geben, teilte das Bundesinnenministerium auf Anfrage von wa.de* mit. Es würden derzeit keine derartigen Pläne bestehen.

Hessen geht einen eigenen Weg: Das Bundesland hat separat mit den Gewerkschaften über einen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst verhandelt, berichtet oeffentlicher-dienst-news.de. Auch hier einigte man sich auf einen Corona-Bonus. So sollen die Beschäftigten steuerfrei eine Prämie von insgesamt 1000 Euro erhalten (Azubis 500 Euro).

Corona-Bonus 2022: Auch Pflegepersonal soll weitere Sonderzahlung erhalten

Auch das Pflegepersonal soll 2022 erneut einen Corona-Bonus erhalten. Das haben die Ampel-Parteien in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Eine Milliarde Euro soll zur Verfügung gestellt werden. SPD, Grüne und FDP wollen für sie einen steuerfreien Corona-Bonus von bis zu 3000 Euro ermöglichen. Es gibt aber noch Diskussionen um die Sonderzahlung in der Pflege.

So hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angeregt, den Corona-Bonus nur an Pflegekräfte zu zahlen, die in der Pandemie unter besonderer Belastung standen. Das hält nicht jeder für eine gute Idee. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz befürchtet weiteren Frust unter Pflegekräften. *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.