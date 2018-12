Diese 28-Jährige verdient 85.000 Euro im Monat - obwohl sie nur reist

Eine 28-jährige Bloggerin schafft das Undenkbare: Obwohl sie ständig reist, ist sie bereits Millionärin. Früher hatte sie Schulden. Doch wie geht das?

Eigentlich hätte der Start ins Berufsleben für Michelle Schroeder-Gardner nicht ungünstiger ausfallen können: Frisch aus dem Studium hatte sie mit Anfang 20 bereits Unsummen an Schulden. Insgesamt hatte sich bereits ein stolzer Betrag von 38.000 Dollar (etwa 32.370 Euro) angestaut.

28-Jährige zahlt innerhalb kürzester Zeit Riesenkredit ab - und verdient heute Geld durchs Bloggen darüber

Während manche daran verzweifelt wären, nahm die junge Frau den Kampf aus der Schuldenfalle auf – und schaffte es, ihren Kredit in nur sieben Monaten zurückzuzahlen. Das gelang ihr, indem die studierte Finanzanalystin sich ganz darauf konzentrierte, so viel wie nur möglich zu verdienen. "Ich machte so viel Geld, wie ich neben meinem Vollzeitjob kriegen konnte", schreibt sie auf ihrem Blog "Making Sense of Cents".

Zu diesem Zeitpunkt verdiente sie bereits ein Jahresbruttogehalt von 50.000 Dollar (circa 42.600 Euro). "Ich arbeitete zudem als Testkäuferin oder nahm an Studien teil, aber am meisten verdiente ich mit meinem Finanzblog".

Die heute 28-Jährige hatte bereits während ihres Studiums in 2011 damit begonnen, regelmäßig zu bloggen. Doch erst später erkannte sie, dass sie damit auch ihr Einkommen bestreiten konnte. "Davor war es für mich eher wie ein Tagebuch", erklärt Michelle weiter. "Ich nutzte ihn mehr dafür, einen Überblick über meine Finanzen zu behalten und um meine Schulden endlich zu begleichen."

Die viele harte Arbeit zahlt sich für Michelle am Ende aus

Doch als ihr Blog zu florieren anfing, verdiente sie sich schnell ein goldenes Näschen. Sie steckte viel Zeit und Liebe in ihre Webseite – sie stand morgens früh auf, ging abends erst spät ins Bett und widmete sogar ihre Mittagspausen oder Urlaubstage ganz ihrem Blogprojekt. Bereits zwei Jahre nach dem Start kassierte Michelle ein Plus von 10.000 Dollar pro Monat (rund 8.500 Euro). Am Ende konnte sie von dem Geld so gut leben, dass sie ihren alten Job kündigte und nun fortan hauptberuflich als Bloggerin tätig ist. Heute ist sie so erfolgreich, dass sie umgerechnet satte 85.000 Euro monatlich einnimmt.

Doch wie genau kann man mit einem eigenen Blog überhaupt Gewinn machen? Michelles Antwort: Sie verdient das Geld auf drei Arten:

Affiliate-Kampagnen (bezahlte Links)

Ihrem Online-Finanzkurs, den sie regelmäßig gibt und

Werbung, die Firmen auf ihrer Webseite schalten dürfen.

Reich werden und auch bleiben: So lebt Michelle heute

Doch Michelles wichtigster Rat ist wohl, dass man sich besser darauf konzentrieren sollte, mehr Einkommen zu generieren, als ständig nur verbissen zu sparen. "Es ist zwar toll, aber irgendwann erreicht man eine Grenze, wo man nicht mehr noch mehr sparen kann. Daher muss man zusätzlich andere Geldquellen auftun. Dennoch sparen und investieren auch mein Mann und ich etwa 85 Prozent unseres monatlichen Einkommens", erklärt die 28-Jährige stolz.

Trotz ihres vielen Geldes leben sie und ihr Mann Wes, der seinen Job ebenfalls gekündigt hat, sehr bescheiden. Das Paar lebt nun in Wohnmobil, mit dem es seit zwei Jahren quer durch die USA reist. "Für uns bedeutet das Reisen im Wohnmobil Freiheit", sagt Michelle. "Wir können immer da hinfahren, wo gutes Wetter ist, besuchen Freunde und Familie im ganzen Land - und wenn wir wollen, wachen wir morgens am Meer auf oder verbringen die Nacht neben schneebedeckten Bergen. Wir haben einfach begriffen, dass wir nur wenig brauchen, um gut zu leben."

