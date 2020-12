Ungewöhnliche Angebote: Diese fünf Ebay-Kleinanzeigen sind besonders skurril

Zwischen Smartphone und Küchentisch mischen sich unter die Angebote auf Ebay-Kleinanzeigen so manche Kuriositäten. Fünf besonders skurrile Beispiele von diesem Jahr.

Wohin mit einem Rettungsschiff, das nicht mehr gebraucht wird? Und wo lässt sich jemand finden, der während des laufenden Spiels im Stadion Bier holt? Nein, solche Angebote auf Ebay-Kleinanzeigen* sind kein Scherz. Es gab sie wirklich. Der Online-Kleinanzeigenmarkt hat in einer Mitteilung jetzt eine Liste mit den fünf skurrilsten Kleinanzeigen aus dem Jahr 2020 veröffentlicht.

Die fünf skurrilsten Ebay-Kleinanzeigen 2020: Bier-Sherpa gesucht

1. Bier-Sherpa gesucht: Anfang des Jahres suchten trinkfreudige BVB-Fans der Mitteilung zu den fünf skurrilsten Ebay-Kleinanzeigen zufolge mit voller Erwartung auf die kommende Saison einen Begleiter – unter einer besonderen Voraussetzung: Dieser würde von ihnen für jedes Spiel ein Ticket bekommen, wenn er während des Spiels vier bis fünf Mal Bier holen ginge. Auf die Eintrittskarte on top dürfe „gehaltvollen Diskussionen gelauscht“, sich zusammen „einen reingelötet“ und natürlich Borussia angefeuert werden. Die Anzeige schloss demnach mit: „In diesem Sinne: Hauptsache Suff und BVB!“ Offensichtlich war das für viele Fans ein faires Angebot, wie es in der Mitteilung zu der Anzeige weiter heißt: Aufgrund der hohen Anzahl der „Bewerber“ hatte die Truppe die Qual der Wahl. Sie wollte den Bierträger daher bei einer „Runde Pilsetten ausknobeln“.

Lesen Sie hier: Ebay: Mann sucht nach Fernsehtisch – und erlebt Unglaubliches

KSC-Fanshop-Container zum Verkauf bei Ebay-Kleinanzeigen

2. Ehemaliger KSC-Fanshop zu erwerben: Ein weiteres Angebot für Fußball-Fans wurde bei Ebay-Kleinanzeigen Mitte des Jahres veröffentlicht. Zum Verkauf stand wie es in der Mitteilung heißt der Container eines ehemaligen Fanshops des Karlsruher SC. Die seit 2012 fest etablierten 287 Quadratmeter Karlsruher Fußballkultur sollten vom Käufer abgeholt werden – leider ohne das Inventar. Ein neuer Besitzer für die Container fand sich demnach in der Nähe von Bremen. Ob die Anlage nun als Fanshop für Fans des dortigen Bundesligisten dient, sei nicht bekannt.

Anzeige: Ungewöhnlicher Hundetransportanhänger für 250 Euro zum Verkauf

3. Ein Flitzer-Blitzer für Hunde? Auch diese Geschichte schaffte es auf die genannte Liste der fünf skurrilsten Ebay-Kleinanzeigen: Anfang 2020 stand in Hamburg ein gebrauchter Hundetransportanhänger zum Verkauf. Eine Sonderanfertigung der besonderen Art, denn der Anhänger ähnelte wie es in der Mitteilung heißt „modernen mobilen Blitzanlagen“. Eine Täuschung, die sicher vielen Autofahrern die Schweißperlen auf die Stirn treiben könne. Bei dem Preis von 250 Euro sei natürlich auch für den Komfort des besten Freundes des Menschen gesorgt, heißt es in der Mitteilung: Die Fenster verfügten über „Colorverglasung, damit das Tier nicht im Dunkeln sitzt“ – und gleichzeitig etwas Privatsphäre genieße. Der Kauf dieses Anhängers sei sicher nicht nur für „Hunde-Menschen“ eine Überlegung gewesen, so das Fazit laut der Mitteilung.

Video: Noch mehr kuriose eBay-Auktionen zum 25. Geburtstag

Lesen Sie zudem:: 20-Euro-Schein: Für diesen Spar-Trick müssen Sie gar nicht viel tun – sind Sie auch überrascht?

Skurrile Ebay-Kleinanzeigen: ehemaliger U-Boot-Bunker

4. Bunker mit genügend Platz für Fantasie: Wer Mitte des Jahres auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Immobilie war, hätte hier fündig werden können: Auf Ebay-Kleinanzeigen stand ein ehemaliger U-Boot-Bunker mit insgesamt 30.000 Quadratmetern zum Verkauf. Die Mieter hatten laut der Mitteilung die besondere Location ohne Wissen des Eigentümers in einen Club verwandelt. Ein Nachtclub sei dort nicht mehr zu betreiben, wie Interessenten direkt erfahren konnten: Aufgrund der entstandenen „Unannehmlichkeiten“ habe der Eigentümer ein Nutzungsverbot für Tanzveranstaltungen erhalten, das auch für künftige Besitzer gelten dürfte, heißt es in der Mitteilung zu der ungewöhnlichen Anzeige. Das große Grundstück in Flensburg bietet demnach allerdings viel Platz für andere kreative Ansätze. Interessenten mussten dafür jedoch das nötige Kleingeld in Höhe von 250.000 Euro übrig haben.

Lesen Sie zudem: Hätten Sie‘s gewusst? Darum geben Automaten wirklich nie Scheine zurück

Ehemaliges Rettungsschiff stand zum Verkauf bei Ebay-Kleinanzeigen

5. Hausboot mal anders: Und noch eine Anzeige schaffte es auf die Liste der skurrilsten fünf Angebote: Es ging um ein ehemaliges Rettungs- und Forschungsschiff inklusive Zubehör. Das Schiff, das – wie es in der Mitteilung heißt – nach Angaben der früheren Betreiber über 20.000 Menschenleben rette, weise unter anderem 19 Kojen in 12 Zimmern und drei Duschen auf. Der Achtzylinder biete aber auch Extras wie Funkgeräte, einen Radar, 847 Schwimmwesten und eine charakteristische Schiffsglocke. Und das zu einem Schnäppchenpreis von 75.000 Euro. Zwar sei das Schiff am Ende nicht über Ebay-Kleinanzeigen verkauft worden, es habe mittlerweile allerdings einen neuen Heimathafen auf Malta gefunden. Ob das Schiff nun tatsächlich wie vom Anbieter vorgeschlagen als Hausboot diene, sei nicht bekannt. (ahu)*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Auch interessant: 20 Euro auf der Straße gefunden? Vorsicht! Darum sollten Sie das Geld nicht aufheben