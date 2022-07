Hartz-IV-Bonus noch nicht erhalten? Wann die 200 Euro auf dem Konto landen

Von: Andrea Stettner

Der Hartz-IV-Bonus sollte im Juli ausbezahlt werden, doch viele warten immer noch auf Ihre Einmalzahlung. Alle Auszahlungstermine finden Sie hier.

Eigentlich sollte der Hartz-IV-Bonus längst ausbezahlt sein – so war zumindest die Hoffnung vieler Anspruchsberechtigter. Die Bundesregierung hatte den Sofortzuschlag im Rahmen ihres milliardenschweren Entlastungspaketes eingeführt, das die Bürger angesichts der gestiegenen Preise finanziell unter die Arme greifen soll. Dafür sollten im Juli einmalig 200 Euro an alle Sozialhilfeberechtigten ausbezahlt werden. Doch während die einen sich bereits über den Hartz-IV-Bonus freuen dürfen, ist bei den meisten Berechtigten das Geld immer noch nicht auf dem Konto gelandet (Stand: 20. Juli 2022). Woran liegt das?

Hartz-4-Bonus: Warum verzögert sich vielerorts die Auszahlung?

Der Grund, weshalb sich die Auszahlung des Hartz-IV-Bonus bei vielen verzögert, liegt an der unterschiedlichen Organisation der Ämter. Wie das Bundessozialministerium laut Medienberichten mitteilt, seien rund ein Viertel der Jobcenter in Deutschland in kommunaler Hand. Wer diesen Jobcentern unterstehe, hat den Sofortzuschlag in Höhe von 200 Euro wahrscheinlich bereits erhalten.

Hartz-4-Bonus: Auszahlungstermine im Juli, August oder September 2022 möglich

Der Rest der Jobcenter in Deutschland, also rund Dreiviertel, unterliegen bei der Organisation der Bundesagentur für Arbeit. Die Kunden dieser Einrichtungen erhalten ihren Hartz-IV-Bonus voraussichtlich erst am 23. Juli 2022. Bei einigen Anspruchsberechtigten kann sich der Auszahlungstermin aber noch nach hinten verschieben – etwa bei jenen, deren Anspruch auf Hartz-IV noch geprüft wird. Dann kann sich der Auszahlungstermin noch bis in den August oder sogar bis September verschieben.

Folgende Auszahlungstermine für den Hartz-IV-Bonus stehen laut eines Berichts von Hartziv.org aktuell fest:

23.07.2022

20.08.2022 (1. Wiederholungslauf)

24.09.2022 (2. Wiederholungslauf)

Achtung – Auszahlungstermin 23.7.2022 ist ein Samstag Da der 23. Juli 2022 auf einen Samstag fällt, landet die Zahlung entweder früher oder erst ab dem 25. Juli (Montag) auf Ihrem Konto.

Wer erhält den Hartz-4-Bonus 2022?

Einen Anspruch auf die Zahlung des Hartz-IV-Bonus haben all jene, die im Juli 2022 mindestens einen Tag einen Leistungsanspruch auf Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Sozialhilfe oder Grundsicherung haben. Für den Sonderzuschlag waren zunächst nur 100 Euro vorgesehen. Dieser wurde von der Bundesregierung später auf 200 Euro erhöht. Die Auszahlung erfolgt automatisch, ein Antrag beim Jobcenter ist nicht erforderlich. Zudem werden die Berechtigten schriftlich informiert. Ab Juli 2022 dürfen sich übrigens auch Arbeitnehmer und Rentner über mehr Geld freuen.