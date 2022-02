Welche Formulare und Dokumente braucht es eigentlich für den Elterngeldantrag?

Von: Franziska Kaindl

Ein Säugling hält sich an der Hand seiner Mutter fest. © Thomas Trutschel/Imago

Frisch gebackene Eltern können nach der Geburt des Kindes Elterngeld beantragen. Dazu braucht es das Antragsformular und verschiedene Dokumente.

Mit dem Elterngeld können sich Mütter und Väter nach der Geburt des Kindes die finanzielle Unterstützung des Staates* sichern, um Ausfälle beim Erwerbseinkommen auszugleichen. Gut zu wissen: Das Elterngeld kann erst nach der Geburt des Nachwuchses beantragt werden. Neben dem Basiselterngeld gibt es zudem das ElterngeldPlus sowie den Partnerschaftsbonus, die miteinander kombinierbar sind.

Wo wird das Elterngeld beantragt?

Das Elterngeld wird bei der zuständigen Elterngeldstelle am Wohnort des Kindes beantragt. In den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen kann der Elterngeldantrag auch online über ElterngeldDigital ausgefüllt werden. Dort werden auch Fachbegriffe erklärt und häufig gestellte Fragen beantwortet. Aktuell muss der Antrag nach dem Ausfüllen aber noch ausgedruckt und in Papierform bei der zuständigen Elterngeldstelle versandt werden. Eine reine Online-Einreichung ist bisher unter anderem in Bayern, Hessen oder im Saarland möglich.

Elterngeld beantragen: die Formulare der Bundesländer

Um Elterngeld zu erhalten, müssen Sie das Antragsformular Ihres Bundeslandes benutzen. Das Formular kann aber auch direkt bei der Elterngeldstelle mitgenommen werden bzw. oft auch bei der Gemeinde oder bei Krankenkassen. Hier finden Sie die Unterlagen der jeweiligen Bundesländer:

Welche zusätzlichen Nachweise braucht es für den Elterngeldantrag?

Je nach Bundesland und persönlichen Umständen müssen Eltern dem Elterngeldantrag zusätzliche Nachweise und Dokumente beifügen. Welche das sind, erfahren Sie meistens im Hauptantragsformular für Elterngeld Ihres Bundeslandes.

Im Regelfall sind folgende Dokumente gefragt:

ausgefülltes Antragsformular (von Mutter und Vater unterschrieben)

Geburtsurkunde oder Geburtsbescheinigung des Kindes im Original

Kopien der Personalausweise beider Elternteile bzw. Kopie des Reisepasses mit Aufenthaltstitel und Meldebescheinigung

letzter Einkommensbescheid beider Eltern

Zusätzliche Nachweise für Arbeitnehmer:

Bei Müttern: Lohn- und Gehaltsabrechnungen der letzten 12 Monate vor Monat des Mutterschutzbeginns.

Bei Vätern: Lohn- und Gehaltsabrechnungen der letzten 12 Monate vor Geburtsmonat.

Bescheinigung der Krankenkasse über den Bezug von Mutterschaftsgeld nach der Geburt

Arbeitgeberbescheinigung über Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach der Geburt

Bei Teilzeitarbeit während der Elternzeit: Arbeitszeitbestätigung durch den Arbeitgeber

Gegebenenfalls müssen von Eltern noch weitere Nachweise ausgefüllt und an die Elterngeldstelle geschickt werden. Lesen Sie die Fragen auf Ihrem Antrag daher genau durch. So müssen Selbstständige unter anderem eigene Erklärungen zu Ihren Arbeitszeiten oder einen Nachweis über die Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung beifügen. (fk)