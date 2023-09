Darf jeder beim Ausfüllen helfen? Acht Mythen rund um die Steuererklärung 2022

Von: Anna Heyers

Rund um die Steuererklärung gibt es seit Jahrzehnten Aussagen, die die meisten Menschen wohl schon einmal gehört haben. Aber stimmen sie wirklich? Steuer-Expertin Juliane Kutzke klärt auf.

Haben Sie Ihre Steuererklärung für das Jahr 2022 schon gemacht? Wenn nicht: Sie haben dafür noch bis zum 30. September 2023 Zeit, also jetzt nicht in Hektik verfallen. Und wo wir schon mal beim Thema sind: Ihnen fallen doch bestimmt auch einige Sätze ein, die für Sie untrennbar mit dem Bescheid verbunden sind, oder? Etwa: „Wer einmal eine Steuererklärung gemacht hat, muss sie immer machen“ oder ähnliches.

Doch stimmen diese Äußerungen überhaupt? Steuer-Expertin Juliane Kutzke von Taxfix trennt die Spreu vom Weizen und setzt sich mit den acht häufigsten Steuer-Mythen auseinander: Was stimmt – und was ist Unsinn?

Mythos 1: „Wenn ich einmal eine Steuererklärung abgegeben habe, muss ich das jedes Jahr machen!”

Laut der Expertin Unsinn: „Das ist wohl der hartnäckigste Steuer-Irrtum überhaupt – und stimmt glücklicherweise nicht. Hat man einmal eine freiwillige Steuererklärung abgegeben, ist man nicht verpflichtet, im nächsten Jahr wieder eine einzureichen. Wer im kommenden Jahr dennoch vom Finanzamt an die Abgabe erinnert wird, antwortet einfach, dass keine Abgabepflicht besteht.“

Aber es gibt hier Ausnahmen, zum Beispiel, wenn man Lohn­ersatz von mehr als 410 Euro erhält oder Neben­einkünfte von mehr als 410 Euro hat.

Mythos 2: „Die Steuererklärung lohnt sich einfach nicht!”

Auch das ist so nicht richtig, denn „in Wahrheit lohnt sich die Steuererklärung meistens. Laut des Statistischen Bundesamts gibt es im Schnitt 1.095 Euro zu viel gezahlte Steuern als Erstattung zurück. Das ist zwar ein Mittelwert, einige bekommen weniger – andere eben mehr.“ Übrigens: Insgesamt hat man vier Jahre lang Zeit, die Steuererklärung freiwillig abzugeben.

Mythos 3: „Arbeitslosengeld ist steuerfrei!”

„Stimmt, denn vom Arbeitslosengeld selbst wird keine Steuer abgezogen. Aber es unterliegt dem Progressionsvorbehalt. Das Arbeitslosengeld erhöht also den Steuersatz des restlichen Einkommens. Obwohl es steuerfrei ist, kann es deshalb zu einem höheren Einkommensteuersatz und einer Nachzahlung führen. Dies gilt übrigens auch für andere Lohnersatzleistungen wie Elterngeld“, sagt Steuer-Expertin Kutzke.

Mythos 4: „Die Steuererklärung muss jetzt elektronisch eingereicht werden!“

Dieser Mythos ist laut Expertin ein Fakt, zumindest in Teilen: „Nichtselbstständige Arbeitnehmende haben die Wahl und können die Steuererklärung per Brief, Fax, persönlich beim Finanzamt – oder auf elektronischem Weg abgeben. Unternehmen und Selbstständige müssen elektronisch abgeben.“

Unternehmen und Selbstständige haben in Sachen Steuererklärung laut Expertin keine Wahl und müssen sie elektronisch abgeben. (Symbolbild) © OneInchPunch/IMago

Mythos 5: „Mit Versicherungen kann ich Steuern sparen!”

„Stimmt ebenfalls“, meint Kutzke, „aber nur zum Teil. Einige Versicherungsbeiträge lassen sich absetzen (einige können Sie sich übrigens auch ganz sparen). Dazu zählen Riester- und Rürup-Rente und berufliche Versicherungen wie eine Berufshaftpflichtversicherung. Sogenannte Personen- und Haftpflichtversicherungen lassen sich nur bis zu einem bestimmten Betrag absetzen, der meist mit der Krankenversicherung bereits überschritten wird. Nicht absetzbar sind typischerweise Sachversicherungen wie Hausratversicherungen, Reiserücktrittsversicherungen, Gepäckversicherungen oder Kfz-Kaskoversicherungen.“

Mythos 6: „Ich kann die Steuererklärung erst machen, wenn ich die Nebenkostenabrechnung habe.“

Unsinn, sagt die Expertin: „Kommt die Nebenkostenabrechnung sehr spät, können die Zahlen aus dem Vorjahr übernommen und für das Finanzamt kenntlich gemacht werden. Die Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sich nicht viel seit dem Vorjahr geändert hat.“

Mythos 7: „Meine Freunde dürfen mir bei der Steuererklärung helfen!“

„Beim Ausfüllen der eigenen Steuererklärung darf leider nicht jeder helfen“, so Kutzke. Und weiter: „Das ist im § 5 Steuerberatungsgesetz (StBerG) geregelt. Freunden oder Kollegen bei der Steuererklärung zu helfen oder deren Hilfe anzunehmen, ist nicht erlaubt und kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Das ist sicher ein Grund, warum sich 20 Prozent der Deutschen vom Lohnsteuerhilfeverein oder einem Steuerberater unterstützen lässt.“

Kostenlos helfen dürfen hingegen Angehörige, also Geschwister, Eltern oder die eigenen Kinder.

Mythos 8: „Ohne besondere Kosten komme ich eh nicht über die Arbeitnehmerpauschale“

Hier gibt es gute Nachrichten, denn dieser Mythos stimmt aktuell nicht mehr: „Wer dieses Jahr aus dem Homeoffice arbeitet, kann volle 210 Arbeitstage mit 6 Euro absetzen. Mit den 1.260 Euro ist die Pauschale bereits überschritten und alle weiteren Kosten wirken sich direkt mit einer Erstattung aus.“