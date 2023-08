Was bedeutet die Erhöhung des Leitzinses der Europäischen Zentralbank für Sparer?

Von: Dieter Tannert

Erneut hat die Europäische Zentralbank den Leitzins auf jetzt 4,25 Prozent erhöht. Das sollten Verbraucher dazu wissen.

Die erneute Erhöhung des Leitzinses wurde von der EZB durchgeführt, um der hohen Inflationsrate zu begegnen, damit sich diese wieder verringert. Mit der Erhöhung des Leitzinses werden Finanzierungen aller Art teurer. Die Folge: Waren und Dienstleistungen werden auch teurer, die Verbraucher geben nicht mehr so viel Geld aus, sondern sparen dieses lieber, da sie auch höhere Sparzinsen für ihr Geld erhalten. Wenn deshalb also weniger gekauft wird, dann werden die Unternehmen die Preise für Waren und Dienstleistungen nicht mehr erhöhen können. Dies alles passiert aber nicht von heute auf morgen, sondern pendelt sich erst nach und nach ein.

Hohe Sparzinsen aktiv suchen

Immer wieder beklagen sich Verbraucherschützer, dass Banken und Sparkassen ihren Kunden weiterhin keine höheren Sparzinsen auf deren Einlagen bezahlen. Die Klagen sind berechtigt. Denn die Banken und Sparkassen können das Geld tageweise bei der EZB hinterlegen und dafür derzeit Zinsen in Höhe von 3,75 Prozent kassieren. Wenn also ein Anleger nur wenig bis keine Zinsen für seine Geldanlage erhält, macht die Bank oder die Sparkasse einen schönen Gewinn damit. Deswegen sollte man aktiv nach guten Angeboten suchen und auch Vergleichsportale im Internet bemühen. Mittlerweile bieten einigen Direktbanken für Tagesgeld bereits 3,5 Prozent an Zinsen an. Bei Tagesgeld kann man täglich über sein Geld verfügen. Aufpassen muss man dabei aber, dass häufig gute Angebote nur zeitlich begrenzt sind oder nur für Neukunden gelten. Sollten sich die Konditionen verschlechtern, kann man aber getrost nach einer neuen Bank für seine Geldanlage suchen. Ein neues Konto ist schnell eröffnet.

Laufzeit der Geldanlagen beeinflusst Sparzins

Ob man sein Geld nun länger anlegen sollte, ist schon eine schwierigere Frage. Das kann man an den derzeitigen Zinsen für die unterschiedlichen Laufzeiten einer Geldanlage ablesen. Steigen die Zinsen bis zu einer Laufzeit von etwa zwei Jahren noch fortlaufend moderat an, erhöhen sie sich für längere Laufzeiten dann nicht mehr. Das ist eben auch Ausdruck dessen, dass die Banken schließlich Gewinn machen möchten mit dem angelegten Geld. Würde beispielsweise der Leitzins der Europäischen Zentralbank wieder fallen, dann säße die Bank bei den langen Laufzeiten auf den hohen Zinsen, die sie ihren Kunden zahlen müsste.

Die Banken agieren hier also selbst sehr vorsichtig. Wer sich nicht entscheiden kann, ob er auf zukünftig fallende oder steigende Zinsen setzen soll, kann sich als Verbraucher mit der Strategie behelfen, dass er sein Geld aufteilt, also einen Teil auf eine kurz- und einen anderen Teil auf eine langfristige Laufzeit anlegt. So hat man zwar nie das Maximum an Zinsen, profitiert aber immer mit einem Teil an den sich ändernden Zinsen. Steigen die Zinsen zukünftig weiter, ist es möglich, die kurzfristige Anlage später zu einem höheren Zins anzulegen. Fallen die Zinsen, hat man sich mit dem langfristig angelegten Teil einen hohen Zins gesichert.

Die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank haben Auswirkungen für die Verbraucher. © Marijan Murat/dpa

Schuldner mit niedrigen Bauzinsen können sich freuen

Glücklich schätzen kann sich derjenige, der noch bis vor kurzem ein langfristiges Darlehen für einen Immobilienerwerb aufgenommen hat. Denn die vereinbarten niedrigen Zinsen wirken erst einmal fort. Und hinzukommt, dass durch die hohe Inflationsrate auch noch Einkommenssteigerungen zu erwarten sind, die sich in hohen Tarifabschlüssen ausdrücken. Das Einkommen steigt also, aber die Höhe der Zinsen verändert sich nicht.

Wer allerdings gerade vor der Wahl steht, ob er bei Abschluss eines Immobiliendarlehens eine lange oder kurze Laufzeit wählen soll, wird keine eindeutige Empfehlung erhalten, da die Entwicklung gerade der langfristigen Zinsen am wenigsten vorhersehbar ist. Noch bis in den Anfang der 2010er Jahre waren bei Immobilienkäufen Zinsen von über 4 Prozent für eine Zinsbindung von zehn Jahren die Regel und galten dennoch in der Betrachtung der zurückliegenden Jahre als günstig. Verglichen mit den letzten zehn Jahren wirkt ein solcher Zinssatz jetzt als sehr teuer.

Aufgrund des sehr starken Anstiegs der Bauzinsen in letzter Zeit, geht die Bundesbank davon aus, dass der Zinssprung bei den Bauzinsen höher ausfiel, als er zu erwarten gewesen wäre und deswegen Bauzinsen gerade eher teuer sind. In jedem Fall sollte man Konditionen intensiv vergleichen oder auch Dienstleister für Zinsvergleiche in Anspruch nehmen. Aufgrund der hohen Darlehenssummen machen schon wenige Zehntel Prozentpunkte einen großen Unterschied.

Ratenkredite für Anschaffungen sind teurer geworden

Nicht nur bei der Immobilienfinanzierung bindet man sich langfristig, sondern auch bei der Finanzierung von Gütern wie beispielsweise Möbeln oder Autos. Die Indikatoren für die Ratenkredite zeigen im Moment steil nach oben. Hier zeigt sich das erhoffte Ziel der Europäischen Zentralbank besonders deutlich. Der Verbraucher wird nicht nur durch einen hohen Preis vom Kauf der Güter abgehalten. Nicht wenige werden sich eine Anschaffung noch einmal überlegen, wenn auch der dafür notwendige Kredit sehr teuer ist. Und es entspricht der Erwartung der Europäischen Zentralbank, dass Anschaffungen – gerade wenn sie auf Pump erfolgen sollen –, derzeit aufgeschoben werden. Wer eine Anschaffung also derzeit mit einem Darlehen finanzieren möchte, sollte einen genauen Blick auf die Höhe des Zinssatzes werfen. Wie immer gilt, dass bei Darlehen ein Vergleich der Konditionen erhebliche Ersparnisse bei den Zinszahlungen bedeutet.

Kontoüberziehungen sind extrem teuer und deshalb zu vermeiden

Wer sein Konto überziehen muss, dem drohten dafür schon immer sehr hohe Zinsen. In der derzeitigen Marktlage werden dabei regelmäßig Zinsen von über zehn Prozent für einen Dispokredit verlangt. Wenn die Bank einen solchen Überziehungskredit einräumt, dann sieht sie darin eben auch ein Risiko, dass das Geld vielleicht nicht zurückbezahlt werden kann. Andererseits könnte die Bank Geld schließlich risikolos bei der Europäischen Zentralbank parken und dafür 3,75 Prozent Zinsen erhalten. Der Leitzins hat hier klar auch eine Auswirkung auf die Höhe der Überziehungszinsen.

Es gilt also, nach Möglichkeit solche Überziehungen zu vermeiden. Sollte man einen kurzfristigen Engpass erkennen, sollte man darüber nachdenken, seinen Arbeitgeber wegen eines Darlehens anzusprechen. Bei der vorherrschenden Situation des Fachkräftemangels ist ein günstiges Arbeitgeberdarlehen durchaus ein Instrument für Arbeitgeber, um Arbeitskräfte an das Unternehmen zu binden. Sollte der Finanzbedarf nur sehr kurzfristig sein, könnte aber auch schon ein zinsloser Gehaltsvorschuss des Arbeitgebers, der in drei bis sechs Raten zurückgezahlt wird, hilfreich sein.