Fast 7.000 Euro für eine 1-Cent-Münze – haben Sie auch so ein Exemplar im Portemonnaie?

Sammler-Liebling

Von Anna Heyers schließen

Auf einen Schlag Tausende verdienen? Klingt wie ein Traum, ist aber möglich. Zumindest, wenn Sie eine ganz bestimmte Cent-Münze in Ihrem Geldbeutel haben.

Deutschland gilt als Bargeldland. Auch, wenn sich das in den letzten Jahren ein wenig gewandelt hat, haben die Deutschen immer noch jede Menge Münzen und Scheine in ihrem Portemonnaie – ganz egal, wie dreckig es sein könnte. Da bestimmte Münzen aber eigentlich mehr Ballast als Zahlungsmittel sind, das Kupfergeld zum Beispiel, denkt man inzwischen über eine Abschaffung nach.

Bevor es dazu kommt, sollten Sie aber innehalten. Zum einen kann man mit Münzen ganz wunderbar sparen. Zum anderen sind einige Münzen sehr selten – und damit sehr wertvoll und bei Sammlern beliebt. Eine Cent-Münze steht dabei besonders hoch im Kurs.

Wertvolle Cent-Münze kommt aus Italien

Wann haben Sie sich zuletzt eine kupferne Cent-Münze mal genauer angeschaut? Ist das schon ein wenig her, sollten Sie das schleunigst nachholen. Denn dort, wo bei deutschen Münzen bei 1-, 2- und 5-Cent auf der Rückseite stets der Eichenzweig prangt, sieht es in anderen Ländern abwechslungsreicher aus. In Italien etwa werden unterschiedliche Motive genutzt, soweit nichts Ungewöhnliches.

Die Zeit vor dem Euro: Wer kennt diese Währungen noch? Die Zeit vor dem Euro: Wer kennt diese Währungen noch?

Doch wie das Nachrichtenmagazin Der Westen (DW) schreibt, gab es da wohl eine Verwechslung: Anscheinend kam es im Jahr 2002 zu einem Missgeschick. Laut DW haben etwa 7.000 Cent 1-Cent-Münzen das falsche Motiv auf ihrer Rückseite: „Statt der Zitadelle Castel del Monte in Apulien wurde versehentlich die Turiner Mole Antonelliana auf die Cent-Münze gedruckt.“

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im Finanzen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Fast 7.000 Euro: Falscher Rohling sorgt für massive Wertsteigerung

Aber wie kam es zu dem Prägefehler? Laut Baden.fm wurden die 1-Cent-Münzen auf 2-Cent-Rohlinge geprägt – und bekamen so das falsche Motiv. Zwar handelten die Zuständigen sofort, schreibt der Radiosender auf seiner Nachrichtenseite, aber noch immer seien etwa 100 der Münzen im Umlauf.

+ Bei italienischen 1-Cent-Münzen lohnt sich unbedingt ein Blick auf die Rückseite. Ist dort eine Turmspitze, kein Gebäude, zu sehen, könnte sie ein Vielfaches ihres Wertes einbringen. (Symbolbild) © Stephan.Klapszus/Imago

Gut für Sie, denn nur zwölf dieser ganz besonderen 1-Cent-Münzen wurden bisher gefunden. Eine von ihnen wurde bei einer Auktion für fast 7.000 Euro versteigert (6.600 Euro), wie Baden.fm berichtet. Das Startgebot lag angeblich bei 2.500 Euro.

Merkmale, die Münzen wertvoller machen

Generell gilt, dass besonders seltene Münze oder Münzen mit einem Fehler bei Datum, Motiv oder der Prägung an sich, besonders bei Sammlern begehrt sind. Bei zusammengesetzten Münzen, wie beispielsweise die 1- oder 2-Euro-Münzen, kann es außerdem noch zum Spiegelei-Effekt kommen. Dabei läuft das Innere des Geldstücks optisch etwas zum Rand aus oder ist deutlich erhoben.

Rubriklistenbild: © Stephan.Klapszus/Imago