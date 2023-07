Mann wird der reichste Mensch der Welt – aber nur für zwei Minuten

Wie gewonnen, so zerronnen

Von Ulrike Hanninger schließen

Ein US-Amerikaner entdeckt über 92 Billiarden Dollar auf seinem Konto. Ein Irrtum von PayPal, der ihn kurzfristig reicher als jeden Millionär macht.

Der Online-Bezahldienst PayPal schrieb einem Mann aus Pennsylvania, Delaware County, insgesamt 92.233.720.368.547.800 Dollar auf seinem Konto gut. Als sich Chris Reynolds nichts ahnend einloggte, konnte er natürlich seinen Augen nicht trauen. Nach dem ersten Schock wählte er sich erneut ein – und das Geld war wieder verschwunden.

Die Geschichte vom „2-Minuten-Billionär“ geht viral

Die Summe, die der Mann fälschlicherweise auf seinem Konto vorfand, liegt weit jenseits von allem Vorstellbaren. Sorgen, dass sein Gehalt angesichts der derzeitigen Inflation nicht ausreicht, sind da kein Thema. Für zwei Minuten hatte Chris Reynolds die reichsten Menschen der Welt um Längen überholt, darunter Namen wie Jeff Bezos, den Gründer von Amazon, oder Bill Gates, der Microsoft ins Leben rief. Das blieb natürlich auch den sozialen Medien weltweit nicht verborgen.

Was hätte der Mann mit dem vielen Geld getan?

Gegenüber der Philadelphia Daily News erklärte Chris Reynolds, dass der Anblick seines Kontostands „eine ziemliche große Überraschung” gewesen sei. Auf die Frage, was er mit dem vielen Geld getan hätte, wenn er es hätte behalten dürfen, sagte er: „Ich hätte die Staatsschulden zurückgezahlt.” Eine gute Tat also, obwohl man Spenden in der Steuererklärung absetzen kann. Angesichts der Summe scherzt der Mann jedoch auch, dass er sich zusätzlich noch „die Phillies” gekauft hätte, also das Major-League Baseballteam der Stadt Philadelphia, seine Lieblingsmannschaft.

+ Der Kontostand von Chris Reynolds‘ PayPal-Konto betrug für kurze Zeit über 92 Billionen Dollar. (Symbolbild) © Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Paypal zog die Summe sofort zurück

Doch PayPal bemerkte seinen Irrtum schon sehr bald, korrigierte die Fehlbuchung und entschuldigte sich für die „Unannehmlichkeiten“. In der offiziellen Stellungnahme des Unternehmens heißt es laut der britischen Zeitung Mail Online: „Es handelte sich dabei offensichtlich um einen Fehler und wir begrüßen sehr, dass Herr Reynolds das auch so verstanden hat.“

Nichts verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie im regelmäßigen Geld-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Da der zu Unrecht Begünstigte einen Großteil des Geldes spenden wollte, bot anschließend auch PayPal an, in seinem Namen an eine wohltätige Organisation zu spenden. Dennoch bleibt das ungute Gefühl, dass sensible Daten und private Konten doch nicht so gut geschützt sind, wie gedacht. Dabei stellen immer mehr Unternehmen auf Online-Services um, etwa auch die Schufa-Auskunft, die man sich per App einholen kann.

So reagierten die Menschen bei Facebook

Die Kommentare reichen von blankem Erstaunen und Ungläubigkeit bis zu Scherzen über PayPal, das neben Klarna für so manchen schon zur Schuldenfalle geworden ist, und über die Anfälligkeit von Technik im Allgemeinen. Auch dazu, wie man so viel Geld ausgeben könnte, gibt es viele Ideen. Und natürlich Beifall für die selbstlose Art und Weise, wie der Mann aus Pennsylvania die Summe investieren wollte.

Diese Mega-Reichen haben 2022 viel Geld verloren Diese Mega-Reichen haben 2022 viel Geld verloren

„Ich hätte ja auch in zwei Minuten sehr viel Geld ausgeben können.“

„Also besitzt PayPal solch eine Summe ...?“ 🤔

„Ich wäre nicht hier, um die Geschichte zu erzählen – ich hätte einen Herzinfarkt gehabt.“ 🙄🙄😂😂😂

„Er sagte, wenn er das Geld behalten könnte, würde er die Staatsschulden zurückzahlen. Das ist ein echter Patriot.“

Rubriklistenbild: © Lukas Schulze/dpa/Symbolbild