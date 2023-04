Kann Folgen haben: Fünf Finanz-Fehler, die richtig Geld kosten

Umgang mit Geld

Rund ums Geld passieren immer wieder Fehler, die auf Dauer teuer werden können. Ein Problem, nicht nur aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage. Fünf typische Probleme lassen sich aber leicht lösen.

Der Umgang mit Geld ist schwierig und für viele Menschen regelrecht beängstigend. Auch, wenn es inzwischen Möglichkeiten gibt, sich weiterzubilden, zum Beispiel mit Finanz-Podcasts, in denen die Geld-Themen verständlich aufbereitet und tolle Tipps genannt werden, scheint die Hemmschwelle riesig zu sein. Dabei verliert man schnell aus dem Blick, dass Geldprobleme nicht immer von heute auf morgen entstehen – und häufig einer von fünf typischen Fehlern dabei eine Rolle gespielt hat.

+ Wer nicht richtig mit seinem Geld umgeht, könnte es auch Dauer auch einfach verbrennen oder in der Toilette entsorgen. Wer jedoch die typischen Fehler vermeidet, hat meist mehr Geld im Alltag zur Verfügung. (Symbolbild) © mikivan/Imago

1. Fehler: Andere Menschen kümmern sich um die eigenen Finanzen

Natürlich, einerseits ist es einfach bequem, wenn sich jemand anderes um die Finanzen kümmert und die ganzen Geldthemen im Griff hat. Andererseits ist das aber auch ziemlich gefährlich oder teuer. So muss man zum Beispiel einen Steuerberater extra bezahlen. Und auch, wenn Ehepartner oder andere Familienmitglieder sich darum kümmern, heißt das nicht, dass alles reibungslos klappt. Außerdem sollte man bedenken, was passiert, wenn etwas schiefgeht, zum Beispiel falsch angelegt oder investiert wurde. Wer sich selbst um die Finanzen kümmert, muss in solchen Fällen nicht ohnmächtig zusehen oder wütend auf einen Berater sein.

2. Fehler: Der Überblick über die eigenen Finanzen fehlt

Wer zudem anderen die Verantwortung über die Finanzen überträgt, dem fehlt wahrscheinlich selbst der gute Überblick. Was wird wofür ausgegeben, wie viele Fixkosten hat man, wo werden die Beträge abgebucht, wo gehen Beträge ein? Alles wichtige Punkte, die man auf dem Schirm haben sollte. Für einige Menschen bietet sich hier das klassische Haushaltsbuch als Übersichtsmöglichkeit an, andere können vielleicht eher mit der Umschlag-Methode, die es so ähnlich auch schon früher bei Oma gab, etwas anfangen.

3. Fehler: Anlageverträge besitzen, ohne sie zu verstehen

Zur guten Übersicht über die eigenen Finanzen gehört auch der Überblick über die verschiedenen Anlagen, die man abgeschlossen hat. Wer sich unsicher ist, was bestimmte Anlagepunkte angeht, sollte unbedingt einen Termin mit seiner Bank (oder dem Anbieter) machen und Klärung suchen. Nur wer weiß, wo und wie er sein Geld angelegt hat, kann auf eine finanziell abgesicherte Zukunft hoffen und vertrauen.

4. Fehler: Alte Verträge oder Anbieter haben, ohne zu wechseln

Ebenfalls Teil des finanziellen Überblicks sind die Verträge im Allgemeinen. Dabei kann es sich um den Stromvertrag handeln, den Mobiltelefon- oder Haftpflichtversicherungsvertrag. In den meisten Fällen hat ein neuer Vertrag bessere Konditionen, oder sie werden bei einem Kündigungswunsch angeboten. Hier lohnt es sich unbedingt, die aktuellen Verträge einmal auf Herz und Nieren zu prüfen und gegebenenfalls mit der Konkurrenz zu vergleichen. Auch in Sachen Kontoführungsgebühren gibt es inzwischen viele Banken und Kontomodelle, die ohne diese Beiträge auskommen.

5. Fehler: Geld ausgeben, obwohl man eigentlich keines hat

Klar, Geld auszugeben, das man nicht besitzt, ist im Grunde eine schlechte Idee. Hier sollte man allerdings unterscheiden. Für Immobilien oder ein Studium oder Ähnliches Geld auszugeben, kann nötig sein. Auch, um die Zukunft abzusichern.

Konsumschulden sind hingegen etwas anderes und von diesen sollte Abstand genommen werde. Wer für neue Schuhe, Klamotten oder Handtaschen Geld bezahlt, dass er nicht hat, gerät zu schnell in eine Schuldenfalle. Dort sind dann schnell negative Schufa-Einträge gesammelt, die einem womöglich bei einem Umzug oder dem nächsten Kredit (zum Beispiel für eine Weiterbildung) im Wege stehen. Besser ist es hier, auf Ratenzahlung und Co zu verzichten und, wie früher, für bestimmte Dinge zu sparen, sofern das möglich ist.

