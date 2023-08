Mann entdeckt 9.000 Euro auf Raststätten-Toilette – in welchen Fällen gibt es Finderlohn?

Von: Anne Hund

Das Geld lag in einer Tasche auf der Toilette einer Autobahnraststätte an der A3. Der 18-Jährige gab an der Tankstelle umgehend Bescheid.

Beim Abstecher zur Toilette an einer Autobahnraststätte bei Passau hat ein 18-Jähriger einen Batzen Geld entdeckt: Der junge Mann fand auf der Raststätten-Toilette an der A3 eine Tasche mit rund 9.000 Euro Bargeld. Er meldete den Fund umgehend beim Tankstellenpersonal und auch der Eigentümer konnte anhand der Dokumente in der Tasche schnell ausfindig gemacht werden, wie die Polizei laut der Deutschen Presse-Agentur am 8. August berichtete.

9.000 Euro auf Raststätten-Toilette entdeckt – Finderlohn fällig

Bei dem Mann, dem das Geld gehörte, handelte es sich den Angaben zufolge um einen 42-Jährigen auf der Durchreise. Er hatte den Verlust des Geldes bis dahin nicht bemerkt und sich sichtlich erleichtert gezeigt, wie es hieß. Der 42-Jährige machte sich auf den Weg zur Passauer Verkehrspolizei, wo er das Geld wieder entgegennehmen konnte.

Seine Ehrlichkeit hat sich für den 18-Jährigen bezahlt gemacht – er bekam einen Finderlohn. Der Vorfall ging also für beide Seiten glimpflich aus.

Fundsachen müssen abgegeben werden

Der junge Mann handelte genau richtig. Denn Fundsachen müssen abgegeben werden und Finder dürfen Sachen, die mehr als zehn Euro wert sind, laut Gesetz nicht einfach behalten, wie die Stiftung Warentest erklärt. „Unehr­liche oder Vergess­liche können sich der Unter­schlagung strafbar machen, wenn sie den Fund nicht anzeigen“, heißt es zudem auf Test.de. Finder müssen dafür allerdings nicht alles stehen und liegen lassen, wie es auch in einem früheren Bericht der dpa zum Thema heißt. Die Sachen müssten in einer angemessenen Frist abgegeben werden, also zum Beispiel nach der Arbeit.

Wo kann man eine Fundsache abgeben?

Abge­geben werden kann ein Fund­stück entweder im örtlichen Fundbüro, im Bürger­amt oder bei der Polizei, so die Stiftung Warentest. Auch den Fundort und den Zeitpunkt, an dem die Sachen entdeckt wurden, solle man dabei angeben. Hinterlässt man seinen Namen und seine Adresse, kann man auf Finderlohn hoffen.

Wie viel Finder­lohn ist möglich?

Ehrliche Finder bekommen einen Finderlohn, wenn die Eigentümer ihre Wertsachen zurückbekommen. Die Höhe der Belohnung hänge vom Wert des Gegen­stands ab:

„5 Prozent stehen dem Finder zu, wenn die Fundsache bis zu 500 Euro wert ist“, informiert Test.de.

Und: „3 Prozent sind fällig für den Wert, der über die 500 Euro hinaus­geht.“

Bei Fundstücken mit rein emotionalem Wert, etwa einem Foto, ist es etwas kniffliger – hier sei die Belohnung freiwil­lig und werde gegebenenfalls individuell vereinbart, erklärt die Stiftung Warentest.

Was gilt im öffent­lichen Nahverkehr?

Geringere Sätze würden zudem bei Funden in öffent­lichen Verkehrs­mitteln oder in Behörden gelten. Was in Bus, Straßenbahn oder Zug gefunden wird, muss direkt beim Unternehmen abgege­ben werden“, heißt es in dem Beitrag auf Test.de. „Die Höhe des Finder­lohns ist halb so hoch wie im Normalfall und der Anspruch besteht erst ab einem Fund­wert von 50 Euro (§978 BGB).“ Melde sich die Eigentümerin oder der Eigentümer nicht, werde die Fundsache versteigert oder vernichtet. „Dieselben Regeln gelten für Funde in Behörden.“

In Kinos, Kauf­häusern oder an ähnlichen Orten könnten verlorene Gegen­stände auch direkt vor Ort abge­geben werden, heißt es in dem Beitrag. „Finder verwirken damit aber oft ihre Fundrechte.“

Was, wenn niemand das Fund­stück vermisst?

Manchmal kommt es vor, dass jemand einen gefundenen Gegenstand korrekt beim Fundbüro abgegeben hat und der Eigentümer allerdings auch nach längerer Zeit nicht reagiert – was dann? Wenn sich der Eigentümer nicht melde, könnten die Fundsachen nach sechs Monaten wieder abgeholt werden, schildert die Stiftung Warentest. Die Sache gehe dann ins Eigentum des Finders über. Nicht abgeholte Fundsachen würden versteigert.