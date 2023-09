Geldgeschenk zur Taufe 2023: Nicht zu viel und nicht zu wenig geben

Teilen

Ein Geschenk zur Taufe ist durchaus üblich. Wer sich dabei für Bargeld entscheidet, kann sich an bestimmten Werten orientieren.

Die Taufe ist für viele Menschen ein ganz besonderer Moment im Leben. Dass die geladenen Gäste ein Geschenk zu der Feier mitbringen, ist mittlerweile fast genauso üblich wie das Beschenken eines Kindes an seinem Geburtstag. Deshalb sollte man besser nicht mit leeren Händen erscheinen. Vor allem bei Bargeld stellt sich so mancher Gast vor der Feier die Frage, welcher Betrag angebracht ist. Schließlich will man nicht geizig wirken, aber auch nicht unbedingt mit dem Geschenk protzen.

2023: Warum wird immer öfter Geld zur Taufe geschenkt?

Neben den typischen Taufgeschenken – wie Gold- und Silberschmuck, Kuscheltieren und alles mit einem Kreuz- oder Schutzengelmotiv – schenken viele Taufgäste mittlerweile gerne Geld. Und auch zu diversen anderen kirchlichen Festen ist es durchaus keine Seltenheit mehr. Und das ist auch keinesfalls verkehrt, denn das Geld kann anschließend beispielsweise gesammelt auf ein Sparkonto für das Kind eingezahlt werden. Außerdem bringen die kommenden Jahre viele wichtige und ebenso kostspielige Anschaffungen oder größere Wünsche des Kindes, bei denen der Extragroschen gut Verwendung findet.

Die Taufe ist ein besonderer Tag im Leben. © travis manley/Design Pics/Imago

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Geld finden Sie in unserem kostenlosen Geld-Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren. können.

Geld zur Taufe schenken – Welcher Betrag ist angemessen?

Grundsätzlich sollte sich die Wertigkeit eines Taufgeschenks daran orientieren, wie eng die eigene Verbindung zu dem Täufling und seinen Eltern ist. Je näher Sie der Familie stehen, desto höher wird der zu schenkende Geldbetrag kalkuliert. Natürlich hängt der Wert Ihres Geschenkes auch von Ihren eigenen sowie von den finanziellen Verhältnissen der Familie ab.

Und auch an den Festlichkeiten der Taufe können Sie Ihr Geschenk teilweise festmachen. Wird bereits in der Einladung zu der Feier klar, dass großen Wert auf die Geschenke gelegt wird? Und handelt es sich um ein kleineres Beisammensein mit der engsten Familie oder um ein großes Fest mit vielen Freunden und guten Bekannten?

Neun Fehler, die Sie bei der Steuererklärung viel Geld kosten Fotostrecke ansehen

Taufgeschenke 2023 – wie viel Geld ist angemessen?

Folgende Beträge dienen als grobe Orientierungshilfe, wie viel Geld man zu einer Taufe schenken kann.

100 bis 150 Euro für Taufpaten und Großeltern

50 bis 100 Euro für Tanten und Onkel

20 bis 50 Euro für Freunde und weitere Verwandte

10 bis 20 Euro für Bekannte, Arbeitskollegen und Nachbarn

Taufgeschenke 2023 – Wenn Sie kein Geld verschenken möchten

Wenn Sie trotzdem lieber ein Geschenk zum Auspacken mitbringen wollen, gibt es natürlich auch noch die klassischen Taufgeschenke, die dem Täufling lange erhalten bleiben und ihn stets an diesen besonderen Tag erinnern.

Eingravierte Schmuckstücke

Eine Kinderbibel

Ein Taufkissen mit aufgesticktem Namen des Täuflings

Ein Kuscheltier

Kinderbesteck mit Gravur

Eine schön illustrierte Kinderbibel

Einen Schutzengel (Kettenanhänger, Puppe, etc.)

Ein schönes Erinnerungsalbum