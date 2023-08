Frugalisten – bescheiden und sparsam zur finanziellen Unabhängigkeit?

Von: Dieter Tannert

Früher mit dem Arbeiten aufhören und nur noch die Dinge machen, die man tun möchte. Wer träumt nicht davon? Frugalisten zeichnen einen Weg dazu auf.

Der Frugalismus ist eine Lebensphilosophie, die auf Sparsamkeit und bewusstem Konsum basiert. Die Anhänger des Frugalismus streben danach, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, indem sie ihren Lebensstil auf das Nötigste reduzieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Denn „frugal“ bedeutet „einfach“ oder „bescheiden“.

Frugalisten leben bewusst und sparsam

Dabei heißt bewusst und sparsam leben nicht gleichzeitig auch, dass überhaupt kein Konsum mehr stattfindet, der Freude im Leben bereitet. Alleine das simple nochmalige Nachdenken, ob man eine Sache wirklich benötigt und wie viel man bereit ist, Geld für eine neue oder alternativ doch gebrauchte Sache auszugeben, soll zu einem sparsameren Verhalten führen.

Frugalismus ist eine Lebensphilosophie. Durch Sparsamkeit und Bescheidenheit soll eine frühzeitige finanzielle Unabhängigkeit erreicht werden. (Archivbild) © Arne Immanuel Bänsch/dpa

Ein hoher Anteil des Einkommens muss gespart werden

Auf der einen Seite steht also der teilweise Verzicht auf nicht notwendige Ausgaben sowie eine ausgeprägte Preissensibilität bei Investitionen, was wiederum den anderen notwendigen Teil ermöglichen soll. Dadurch, dass weniger Geld ausgegeben wird, bleibt mehr Geld übrig, um dieses in Sparmaßnahmen zu stecken, so die Idee. Selbst kleine Beträge werden angelegt, und zwar bevorzugt in sogenannte ETFs (Exchange Traded Fund). Mit solchen ETFs kann man ohne hohe Kosten in Aktienanteile investieren.

So hoch sollte das Vermögen für den Ausstieg sein

Damit das Geld für den Rest des Lebens ausreichend ist, rechnen Frugalisten mit folgender Faustformel: Die Summe an Geld, die man für ein Jahr wirklich benötigt, um es verbrauchen zu können, wird mit 25 multipliziert. Man hat also das 25-fache seiner aktuellen oder geplanten Ausgaben angespart. Geht man beispielsweise von einem Jahresbedarf von 18.000 Euro aus, entspräche das einem notwendigen Vermögen von 450.000 Euro. Die Entnahmen aus dem Vermögen betragen damit 4 Prozent des anfänglichen Vermögens. Studien aus Amerika haben laut Berechnung ergeben, dass man auf diesen Eckpunkten aufbauend mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nach 30 Jahren noch Geld zur Verfügung hat, auch wenn das Zinsniveau oder die Aktienkurse dann schon einmal niedriger standen. Voraussetzung dabei war, dass im Vermögen zu mindestens 50 Prozent Aktien oder Aktienanteile enthalten waren.

Kritik an der vereinfachten Berechnungsweise

Das Ziel eines Frugalisten ist, die finanzielle Freiheit nach Möglichkeit sehr bald zu erreichen, vielleicht schon im Alter von nur 40 Jahren. Ob das ersparte Geld dann aber für einen entsprechend noch langen Lebenszeitraum auch ausreichend sein wird, wird bezweifelt. Auch die Inflationsrate kann den Wert der zukünftigen Entnahme natürlich erheblich schmälern. So kann man sich in 30 Jahren von dem Wert von 18.000 Euro heutzutage dann auch weniger leisten.

Frugalismus als Basis für finanzielle Freiheit?

Ob also das ersparte Vermögen vom 25-fachen des notwendigen Jahresbedarfs ausreichend ist, kann man natürlich immer dann beurteilen, wenn es so weit ist. Bevor man aber auf Basis dieser Werte seinen Beruf aufgibt, lohnt es sich, die Fakten noch einmal einer genauen Überprüfung zu unterziehen. Auch geänderte Lebenspläne, wie beispielsweise die Anzahl der Kinder, können die Berechnungsgrundlagen erheblich durcheinander würfeln. Wenn man aber einmal ein solches Vermögen erspart hat, kann man zumindest ernsthaft darüber nachdenken, ob damit die erwünschte finanzielle Freiheit bereits erreicht ist.