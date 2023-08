Erhöhung der Mehrwertsteuer: Das blüht Gastronomen und Gästen

Von: Anna Heyers

Wer in Zukunft essen geht, könnte eine saftige Rechnung dafür bekommen. Ende 2023 läuft die Ermäßigung der Mehrwertsteuer aus. Was das bedeutet.

Ein Blick in die Vergangenheit: Im Jahr 2020 war die Corona-Pandemie in Deutschland in vollem Gange. Kontaktbeschränkungen, Lockdowns, Homeoffice – verschiedenste Regelungen sollten die Infektionen eindämmen. Im Juni beschließt die Bundesregierung ein Konjunkturpaket „mit einem Volumen von rund 130 Milliarden Euro, um die Wirtschaft nach dem Lockdown anzukurbeln“, wie etwa der MDR schreibt. Teil des Pakets war auch die Absenkung der Mehrwertsteuer.

Hotels und Gaststätten: „Die Branche steht gerade ziemlich unter Druck.“

Zur Mitte des Jahres 2020 fielen immer eher Kontaktbeschränkungen und endlich war auch das Essengehen in Restaurants oder Cafés wieder möglich. Das war auch deshalb der Fall, weil die Mehrwertsteuer durch das Konjunkturpaket gesenkt wurde: von 19 auf sieben Prozent.

Doch genau diese Senkung ist ein aktuelles Streitthema. Laut der Deutschen Presseagentur (dpa) hat der Bundesrat im vergangenen Herbst beschlossen, „die sieben Prozent bis Ende 2023 beizubehalten“. Das Problem: Durch die Inflation und die insgesamt gestiegenen Preise achten die Bürger aktuell vermehrt aufs Geld. Die Umsätze der Hotels und Gaststätten bewegten sich etwa 20 Prozent unter dem Niveau von 2019, sagte Ellen Russig, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree in einer dpa-Meldung: „Die Branche steht gerade ziemlich unter Druck.“

Viele Betriebe mussten aufgeben – Verlust in Corona-Jahren

Die Hotel-und Gaststättenbranche in Deutschland verlor nach eigenen Angaben innerhalb von zwei Corona-Jahren rund 36 000 Unternehmen. Das sei ein Anteil von etwa 16 Prozent, so Olaf Schöpe vom Landesverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) gegenüber der dpa.

Dagegen hält allerdings Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der laut Pressebericht den Tourismus nach der Corona-Krise wieder gut gestartet sieht. Die Branche habe sich sehr zügig von den Corona-Einbrüchen erholt und trage erheblich zur Wertschöpfung bei, hatte Brandenburgs Regierungschef Mitte Juli gesagt.

Was auf Gastronomen und Gäste zukommen könnte

Gastronomen zeigen sich besorgt: Eine solche Erhöhung könnten viele Betriebe nicht verkraften und müssten sie vollständig an die Gäste weitergeben, sagte etwa Gerhard Schenk, Präsident des Deutschen Konditorenbundes (DKB) laut einer dpa-Meldung zur Neuen Osnabrücker Zeitung. Dieser Meinung ist auch Dehoga-Chefin Ingrid Hartges. Gegenüber der Bild sagte sie: „Die Steuererhöhung wäre fatal für die Betriebe, aber auch für unsere Gäste. Die Restaurants, Lokale und Cafés werden gezwungen sein, diese Mehrbelastung eins zu eins an die Kunden weiterzugeben, jedes Gericht zu verteuern. Viele Gäste werden dann ganz wegbleiben. Die Politik muss das stoppen!“

Essen gehen mit Freunden und/oder Familie? Das könnte ab 2024 ein gutes Stück teurer werden, wenn die Mehrwertsteuer wieder heraufgesetzt wird. (Symbolbild) © Oscar Carrascosa Martinez/Imago

Die Bild bringt hierfür auch ein Rechnungsbeispiel: Würde die Mehrwertsteuer wieder auf den alten Satz fallen, kostet ein Gericht für aktuell 18,90 Euro zukünftig „mehr als 21 Euro“.

Forderung: Ermäßigung soll bleiben

„Die sieben Prozent und damit die steuerliche Gleichbehandlung von Essen müssen dauerhaft bleiben, wie es auch in den meisten EU-Staaten seit Jahrzehnten der Fall ist. Unsere Betriebe sind wichtiger sozialer Treffpunkt und ein öffentliches Wohnzimmer der Gesellschaft. Das muss erhalten bleiben“, fordert Hartges in der Bild. Ähnliches twittert auch Markus Söder, Ministerpräsident des Freistaates Bayern:

Wer ebenfalls dagegen ist, kann auch eine Petition mit seiner Stimme unterstützen.