Kunststoffe, Weichmacher und Hormongifte: In vielen Alltagsgegenständen sollen gefährliche Giftcocktails stecken. So auch auf Kassenzetteln der Mode-Kette Zara.

Erst Kokain auf Geldscheinen, nun auch noch das: Verdi berichtet auf ihrem Blog ver.di bei Zara, dass die international agierende Modekette giftige Kassenzettel ausgeben soll.

Auf Zara-Kassenzetteln wurde umstrittenes Bisphenol S entdeckt

Stein des Anstoßes: Angeblich habe der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland bereits vor einiger Zeit herausgefunden, dass sich auf den Bons Bisphenol S (140 mg/kg) befindet. Auf H&M-Kassenzetteln wurden sogar 630 mg/kg gefunden. Der Bund soll daraufhin Zara mit seinen Erkenntnissen über das Zellgift konfrontiert haben – aber bekam nie eine Antwort darauf. Zudem soll das "verseuchte" Papier nicht gegen eine gesündere Alternative ausgewechselt worden sein.

Auf Anfrage der Gewerkschaft haben die Verantwortlichen des Modeunternehmens nur geantwortet, dass die Kassenzettel kein schädliches Bisphenol A (BPA) enthalten. Allerdings ist hier keine Rede von Bisphenol S (BPS), das laut einer Studie der University of California angeblich ebenfalls hormonähnliche Eigenschaften besitzt.

Studien weisen auf gefährliche Hormonveränderungen in Tierversuchen hin

So soll in Tierversuchen nachgewiesen worden sein, dass b ereits niedrige Dosen von Bisphenol S die Geschlechtsorgane schädigen sowie zu einer Störung der embryonalen Entwicklung führen können. Außerdem soll es zu Todesfällen gekommen sein. Damit habe die Studie zeigen können, dass der Ersatzstoff sogar noch gefährlicher als BPA agiere.

Außerdem soll in einer anderen Untersuchung Bisphenol S mit Fällen von Hyperaktivität und Autismus in Verbindung gebracht worden sein, da das BPS das Wachstum von Gehirnzellen beeinträchtige. Trotz dieser Erkenntnisse habe Zara weder seine Mitarbeiter noch seine Kunden über die mögliche Gefahr, der sie sich aussetzen, bis dato aufgeklärt.

Bisphenol S auf Kassenzetteln – Mitarbeiter und Betriebsräte zeigen sich besorgt

"Es ist ein sehr ungutes Gefühl, wenn man über Jahre hinweg diese Belege in der Hand hat. Man hat ja von den Krankheiten gelesen im Internet", will nun ein anonymer Betroffener gegenüber dem Fernsehsender RTL verraten haben. "Man kann's auch nicht nachvollziehen, wieso Zara einfach nicht reagiert, wieso man das wohlwissend in Kauf nimmt, dass die Mitarbeiter ihre Gesundheit aufs Spiel setzen."

Stattdessen soll die spanische Modekette nun besorgte Angestellte vor die Wahl stellen, ob sie weiter an der Kasse arbeiten wollen oder nicht. Doch auch für die Umwelt könnten die "Gift-Zettel" ein Problem darstellen. So berichtet Verdi weiter, werden die Bons nicht nach Vorschrift entsorgt – stattdessen landen viele Bons bei den Kartonagen, anstatt dass der Müll fein säuberlich getrennt wird.

Daher fordern nun die Betriebsräte bei Zara, dass das Papier gegen eine unbedenkliche Alternative ausgetauscht wird. Schließlich gehe es um die "Gesundheit der Menschen", schließen sie.

