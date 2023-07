Wie viel verdient ein Zahnarzt? Verdienstmöglichkeiten in Städten wie München teils beachtlich

Durchschnittseinkommen

Zahnärzte haben den Ruf, sehr ordentlich zu verdienen. Die besten Gehaltsaussichten winken Job-Experten zufolge allerdings, wenn sie selbständig tätig sind.

Viele Menschen haben Angst vor dem Zahnarzt. Nichtsdestotrotz ist es für viele Studenten ein Traumberuf. So können Zahnärzte Patienten helfen, ihre Schmerzen zu lindern, dafür sorgen, dass die Zähne von der Füllung bis zur Krone wieder gut dastehen und sind Spezialisten, was zum Beispiel Wurzel- oder Parodontosebehandlungen betrifft. Dass dabei höchste Präzision gefragt ist, versteht sich von selbst. Neben dem medizinischen Wissen und den handwerklichen Fertigkeiten geht es bei dem Beruf auch um die menschliche Seite – etwa, wenn es gilt, Patienten in Ruhe die verschiedenen Schritte einer Behandlung zu erklären oder sei es auch nur, um ihnen die Angst vor der Spritze zu nehmen. Und gerade in vollen Praxen ist der Arbeitstag oft eng getaktet.

Wie viel verdienen Zahnärzte und Zahnärztinnen im Schnitt?

Bis zu welchem Einkommen kann man es bringen? Die Gehaltsspannen sind zum Teil beachtlich. Das durchschnittliche Jahreseinkommen von Zahnärzten beträgt „ungefähr 90.000 Euro pro Jahr“, wie die Job-Plattform Indeed (Stand: 13. Juni 2023) mitteilte. Zahlreiche Faktoren können die Verdienstmöglichkeiten allerdings beeinflussen, wie man bei Indeed betont. Hier einige Beispiele.

1. Standort und Größe der Praxis

Je nachdem, ob man in einer Großstadt oder auf dem Land tätig ist, könne das Einkommen variieren, heißt es unter anderem auf Indeed.com. Zumeist verdiene man in Großstädten mehr, wobei man auf dem Land „öfter einen gefestigteren Kundenstamm“ habe. Zu den Großstädten, in denen man als Zahnarzt am besten verdienen kann, zählen der Jobplattform zufolge „unter anderem Stuttgart, Frankfurt am Main oder auch Augsburg“. Und: „In München verdienen Sie mit 90.515 Euro pro Jahr sogar mehr als der/die durchschnittliche Zahnärzt*in.“

Auch von einem „Süd-Nord-Gefälle“ ist auf Indeed.com die Rede: „Während man in Bayern 90.226 Euro pro Jahr verdienen kann, liegt das Durchschnittseinkommen in NRW bei 59.800 Euro pro Jahr“, heißt es in der Mitteilung. In Leipzig verdiene man als Zahnarzt durchschnittlich 90.000 Euro pro Jahr, in Düsseldorf betrage das durchschnittliche Jahresgehalt dagegen „nur“ 45.000 Euro pro Jahr. „Damit liegt das jährliche Einkommen von Zahnmediziner*innen in Düsseldorf noch unter dem jährlichen Verdienst von 47.222€ in Köln“, heißt es weiter in der Mitteilung.

2. Gehalt als selbständiger Zahnarzt

Eine eigene Praxis – das ist für viele ein Traum. Als Zahnärztin oder Zahnarzt winken laut Indeed die besten Gehaltsaussichten, wenn man selbständig tätig sei. So gibt die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) zum Beispiel an, dass das jährliche Durchschnittseinkommen selbständiger Zahnärzten bei ungefähr 161.000 Euro liege. „Somit verdienen Sie als Besitzer*in einer eigenen Praxis fast das Doppelte als der/die durchschnittliche Zahnmediziner*in“, berichtet Indeed.com.

3. Angestellte Zahnärzte – unterschiedliche Vergütungsmodelle

Arbeiten Zahnärzte als Angestellte, gibt es zwei unterschiedliche Vergütungsmodelle: „Zum einen können Sie ein fixes Gehalt und zum anderen eine Umsatzbeteiligung aushandeln“, erklärt die Job-Plattform. Insbesondere Assistenzärzte würden das erstgenannte Modell am Anfang ihrer Laufbahn als Zahnmediziner bevorzugen. Ab dem zweiten Jahr als Zahnmediziner werde dann eine Umsatzbeteiligung eingeführt.

Laut Indeed unterscheidet man zwischen zwei Arten der Umsatzbeteiligung: Die erste richte sich nach der erbrachten Leistung. Die zweite Möglichkeit sei die Umsatzbeteiligung am Gesamtgewinn der Praxis. Hier handele man einen prozentualen Anteil aus, den man vom gesamten Umsatz ausgezahlt bekomme. Dieser Anteil betrage „meist 25 Prozent“, wie Indeed außerdem erklärt. Jedoch komme hier die sogenannte Umsatzschwelle zum Tragen. Man werde also erst am Umsatz beteiligt, wenn die Praxis einen bestimmten Gewinn gemacht habe.

Spezialisierungen

Viele Faktoren spielen bei den Verdienstmöglichkeiten also eine Rolle. Innerhalb der Zahnmedizin kann es sich zum Beispiel ebenfalls bezahlt machen, wenn man sich auf einen bestimmten Bereich spezialisiert.

