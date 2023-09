Steuern, Rente und Co.: Was ändert sich im September 2023 für Verbraucher?

Von: Anna Heyers

Auch der September bring wieder viele Neuerungen und Änderungen für Verbraucher mit sich. Unter anderem endet die Frist zur Abgabe der Steuererklärung.

Auch im September 2023 ändern sich erneut viele Dinge für die Verbraucher (was sich im August änderte). Für den neuen Monat gilt: Es enden einige Fristen, zum Beispiel für die Steuererklärung 2022, Kfz-Besitzer können sich über eine Vereinfachung freuen und auch bei Amazon müssen sich Kunden auf eine Veränderung einstellen.

Aber was ändert sich denn jetzt genau im September?

DDR-Härtefallfonds – für Rentner endet die Frist

Personen, die einen Großteil ihres Lebens in der DDR gearbeitet haben, deren Bezüge nahe der Grundsicherung liegen und die inzwischen in Rente sind, können unter bestimmten Umständen eine Einmalzahlung von 2.500 Euro aus den sogenannten Härtefallfonds beantragen. Ihre Ansprüche wurden nicht ins bundesdeutsche System übernommen und die Fonds sollen so einen Ausgleich schaffen.

Die staatliche Hilfe ist auch für Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge (frühere Sowjetunion) beantragbar. Aber: Die Frist endet für alle berechtigten Antragsteller am 30. September 2023, wie die Bundesregierung auf ihrer Homepage informiert.

Kfz-Zulassung: Digitale Anmeldung wird bequemer

Zur Zulassungsstelle fahren müssen neue Autobesitzer schon seit 2019 nicht mehr. Ab da reichte eine digitale Anmeldung. Doch man musste bisher darauf warten, dass die entsprechende Plakette und Dokumente auf dem Postweg ankam. Das ist bald passé.

Ab dem 1. September reicht der digitale Nachweis – zehn Tage lang dürfen Sie damit auf der Straße unterwegs sein (nach Anmeldung).

Offizielle Frist endet: Steuererklärung für 2022

Am 30. September endet die offizielle Abgabefrist für die Steuererklärung 2022.

Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, sollte sich sputen. Die offizielle Frist – ohne Berater – für das Steuerjahr 2022 endet am 30. September 2023. Zwar ist das ein Samstag, die Frist wird jedoch nur bis auf den folgenden Werktag verlängert (2. Oktober). Tipp: Reizen Sie die Frist nicht aus, sondern schauen Sie in Ruhe nach, was Sie alles absetzen können, welche Punkte aus der Nebenkostenabrechnung Sie nicht vergessen sollten und entscheiden dann, ob und wie Sie die Steuererklärung abgegeben (digital oder analog).

Elster: Bestimmte Nachrichten werden gelöscht

Ab dem 18. September beginnt das Steuerportal Elster damit, bestimmte Nachrichten zu löschen. Wer also schon länger nicht mehr in seinem Konto vorbeigeschaut hat, sollte das nachholen. Gelöscht wird alles, was nicht der späteren Kommunikation dienen könnte. Es bleiben also digitale Bescheide und deren Daten sowie Übertragungsprotokolle. Alles andere wird vom Portal gelöscht.

Änderung bei Amazon: Aus für E-Abo-Service

Über den Kindle Newsstand konnten auf Amazon lange Zeit E-Magazine gekauft werden. Dies ist schon seit März 2023 nicht mehr möglich, die Abos für E-Magazine liefen aber noch. Endgültiger Schluss ist dann ab dem 4. September 2023. Jahres-Abos laufen aus, monatliche Abonnements können nicht mehr erneuert werden. Die schon heruntergeladenen Exemplaren können aber weiter gelesen werden, diese werden nicht gelöscht. Laut Chip.de können Kunden mit bestimmten E-Magazin-Abonnements aber nach wie vor Kindle Unlimited benutzen.

Mindestanforderungen nicht erfüllt: Halogenlampen werden eingestellt

Da sie die aktuellen Mindestanforderungen der EU-Ökodesign-Verordnung nicht erfüllen, müssen sich Verbraucher von Halogenlampen der Typen G4, GY6.35 und G9 verabschieden. Für die Pins wurde ein Produktionsstopp veranlasst, wie zuvor auch schon bei Leuchtstofflampen mit Stecksockel, in Ring- sowie Röhrenform.