Keime auf Bargeld: Wie dreckig sind unsere Münzen und Scheine?

Von: Anna Heyers

Bargeld geht von Hand zu Hand und das oft jahrelang – mit der Zeit können sich so zahlreiche Keime und Bakterien ansiedeln. Doch wie dreckig – und gefährlich – sind Münzen und Scheine dadurch?

Wissen Sie, wie lange die durchschnittliche Lebensdauer für einen Euroschein ist? Je nach Wert können das gut und gerne bis zu zehn Jahre sein (100- und 200-Euro-Scheine). Fünfer und Zehner halten etwa ein halbes Jahr lang durch, da sie viel üblicher sind und damit durch Tausende Hände gehen (übrigens: So kann man Falschgeld-Noten erkennen). Und genau das ist auch das Problem: Beim Bäcker, beim Metzger oder in der Apotheke wechselt täglich Bargeld den Besitzer – und damit wandern auch Keime und Bakterien, die sich auf seiner Oberfläche eingenistet haben. Aber stimmt das so wirklich?

Fakt ist: Ja, unsere Münzen und Scheine sind dreckig. Bis zu 3.000 verschiedene Arten von Bakterien können sich laut einer Untersuchung des Dirty Money Projects von der New York University (NYU) auf einem einzigen (Dollar-)Schein ansammeln. Das zeigt zum Beispiel auch die Mikrobiologin Amani auf ihrem TikTok-Kanal @micromani2023, als sie eine 100-Dollar-Note auf eine vorbereitete Petrischale drückt. Schnell zeigen sich unter anderem Bakterien der Sorte Staphylokokken.

Forscher der NYU haben außerdem Bakterien auf den Scheinen gefunden, die Akne oder Influenza auslösen oder andere, die mit Magenproblemen in Verbindung gebracht werden können. Bei anderen Untersuchungen zeigten sich zudem noch Fäkalbakterien, Salmonellen und vieles mehr.

Gefahr durch Bargeld: Machen uns die Scheine und Münzen krank?

Bargeld, von dem man immer auch einen gewissen Betrag zu Hause haben sollte, ist voll von Bakterien und Keimen – und damit bei näherer Überlegung eigentlich recht unhygienisch. Aber in den meisten Fällen werden diese Hinterlassenschaften einem gesunden Menschen mit einem guten Immunsystem kaum schaden. Dafür ist ihre Anzahl immer noch zu gering. Dazu kommt, dass das Material ebenfalls eine Rolle spielt. Laut SWR reduziert sich die Menge an Keimen zum Beispiel durch das Kupfer oder Silber in Münzen. Dies setze nämlich Ionen frei, die wiederum die Keime abtöten oder ein Entstehen gleich verhindern.

Gefährlich werden die Keime für Menschen dann, wenn sie durch ein Verschlucken oder über Wunden in den Körper gelangen. Auf diese Art können sie eine Infektion verursachen.

Geld als Hygiene-Falle? Was helfen kann

Wer auf der sicheren Seite sein möchte, der kann sich ganz leicht vor den Keimen auf Münzen und Scheinen schützen. Denn einfaches, etwa 30-sekündiges Händewaschen hilft hier vollkommen.

Gerade Fünfer-, Zehner- und 20er-Scheine tummeln sich in den Portemonnaies der Deutschen. Diese Noten gehen in ihrem Leben durch Tausende Hände.

Kontaktloses Bezahlen, wie es inzwischen an den meisten Orten möglich ist, ist nur dann eine bessere Alternative, wenn das Gerät zur Zahlung nicht berührt wird. Denn sobald man den Stift oder die Oberfläche zum Unterschreiben oder zwecks PIN-Eingabe anfassen muss, ist diese Art zu Bezahlen genauso sicher – oder unsicher – wie das Zahlen mit Bargeld. Übrigens: Hat die EC-Karte das Maestro-Symbol, werden Verbraucher damit ab Juli 2023 nicht mehr im Ausland bezahlen können.