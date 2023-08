Jetzt wechseln: Gas- und Strompreise im Sinkflug – Sparpotenzial im dreistelligen Bereich möglich

Von: Anna Heyers

In den letzten Monaten sind die Preise für Strom und Gas gefallen. Viele der Anbieter sind jetzt so günstig wie zuletzt vor knapp zwei Jahren. Ein Wechsel lohnt sich also.

Die steigenden Preise der letzten Monate machten auch vor den Energiepreisen nicht Halt. Inzwischen hat sich die Lage jedoch wieder entspannt: die Kosten für Strom und Gas sinken schon seit geraumer Zeit wieder. Verbraucherschützer raten deshalb jetzt dazu, einen prüfenden Blick auf den eigenen Anbieter zu werfen – und diesen mit anderen zu vergleichen.

Ein Wechsel des Strom- oder Gasanbieters kann sich aktuell sehr lohnen, da viele Anbieter mit ihren Preisen laut Tagesschau „teils deutlich unterhalb der Energiepreisbremsen“ liegen.

Nach Preisschock für Strom und Gas: Lage wieder entspannter

Da die Energiekosten in den letzten Jahren immer weiter gestiegen sind, hat die Bundesregierung die Energiepreisbremse eingeführt. Die Kosten wurden gedeckelt: Strom bei 40 Cent/Kilowattstunde (kWh), Gas bei 12 Cent/Kilowattstunde. Beim Vergleich der jeweiligen Anbieter fällt auf: Die aktuellen Preise für Strom und Gas liegen darunter.

„Die Haushaltsstrompreise für Neukunden sind seit Dezember 2022 kontinuierlich gefallen“, sagte Strommarktexperte Mirko Schlossarczyk vom Beratungsunternehmen Enervis in einem Beitrag der Tagesschau. Angebote lägen teils je Kilowattstunde unter 30 Cent. Aber: „Für Bestandskunden und in der Grundversorgung ist das Preisniveau allerdings noch spürbar höher und liegt momentan bei etwas über 40 Cent“, sagt Schlossarczyk weiter. Ein Sinken der Preise in diesem Bereich war nur geringfügig wahrzunehmen.

Bis zu 624 Euro bei Strom sparen: Beispielrechnungen bei einem Wechsel

Finanztip schreibt, dass es einen neuen Stromvertrag im Schnitt mit etwa 31,01 Cent pro Kilowattstunde gibt (inkl. Grundpreis). Bei der Strom-Grundversorgung in Deutschland liegt das Mittel im Moment bei 46,64 Cent pro Kilowattstunde (inkl. Grundpreis). Für eine vierköpfige Familie in einem Einfamilienhaus kann ein Wechsel in einen anderen Tarif eine Einsparung von mehr als 600 Euro im Jahr bedeuten.

Beispiele Sparpotenzial im Jahr:

1-Personen-Haushalt, Verbrauch: ø 1.500 kWh/Jahr, Ersparnis: 234 Euro

2-Personen-Haushalt, Verbrauch: ø 2.500 kWh/Jahr, Ersparnis: 390 Euro

4-Personen-Haushalt, Verbrauch: ø 4.000 kWh/Jahr, Ersparnis: 624 Euro

Quelle: Finanztip

Bis zu 932 Euro bei Gas sparen: Beispielrechnungen bei einem Wechsel

Die Preise für Strom und Gas sind gefallen – ein Wechsel des Anbieters lohnt sich. © Westend61/Imago

Auch hier gilt: Die Grundversorgung (14,8 ct/kWh) ist im Durchschnitt teurer als andere Tarife (ø 9,62 ct/kWh). Für eine vierköpfige Familie in einem Einfamilienhaus würde ein Wechsel mehr als 900 Euro Einsparung im Jahr bedeuten.

Beispiele Sparpotenzial im Jahr:

1-Personen-Wohnung, Größe: 50 m 2 , Verbrauch: ø 5.000 kWh/Jahr, Ersparnis: 259 Euro

, Verbrauch: ø 5.000 kWh/Jahr, Ersparnis: 259 Euro 2-Personen-Haushalt, Größe: 100 m 2 , Verbrauch: ø 12.000 kWh/Jahr, Ersparnis: 622 Euro

, Verbrauch: ø 12.000 kWh/Jahr, Ersparnis: 622 Euro 4-Personen-Haushalt, Größe: 150 m2, Verbrauch: ø 18.000 kWh/Jahr, Ersparnis: 932 Euro

Quelle: Finanztip

Verbraucher profitieren von Preisunterschieden

Laut Tagesschau sind die Preisunterschiede bei Gas und Strom im Moment so hoch wie nie. Verivox-Energieexperte Thorsten Storck erklärte, dass die Gründe für die Unterschiede bei den Endverbraucherpreisen in der Beschaffungsstrategie lägen. Er betonte, dass viele der Energieversorger immer noch mit den Rekordpreisen im Großhandel zu kämpfen hätten, die im Jahr 2022 fällig wurden. Zudem dämpfe die staatliche Unterstützung in Form der Preisbremsen den Preisdruck.

Storck merkte außerdem an, dass die großen Preisunterschiede ein „deutliches Zeichen“ dafür seien, dass niedrigere Beschaffungskosten bei überregionalen Neukundenangeboten schneller an die Haushalte weitergegeben würden.

Zeitpunkt für einen Wechsel des Anbieters ideal

Gerade wegen der preislichen Unterschiede raten Verbraucherschützer wie Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen dazu, die Preise verschiedener Anbieter zu vergleichen. Ein Tipp von ihr: „Wenn man dem Stadtwerk die Treue halten will, dann kann man sich erstmal nach Sondertarifen beim Stadtwerk umschauen.“

Bei der Kündigung gilt es dann, Restlaufzeit und Kündigungsfrist zu beachten. „Ist man aktuell in der Grundversorgung, lässt sich der Vertrag jederzeit, unter Berücksichtigung der gesetzlichen zweiwöchigen Frist, kündigen“, erklärte Wallraff laut der Tagesschau. Außerdem profitiert man mitunter in der Grundversorgung aktuell noch von den Preisbremsen.

Finanztip rät hier allerdings, noch etwas Geduld zu haben: „Vermutlich noch diesen Monat (Juli; Anm.d.Red.) dürfen Energieanbieter für Tarife unterhalb der Preisbremsen wieder höhere Wechselboni anbieten. Zuletzt waren hier nur maximal 50 Euro erlaubt.“