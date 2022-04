Sinnvoll und effektiv monatlich Geld sparen mit der 50-30-20 Regel

Von: Janine Napirca

Wofür geben Sie am meisten Geld aus? © Joseffson/Imago

Wofür geben Sie Ihr Geld am meisten aus, wo besteht noch Sparpotential? Wie sparen nach der 50-30-20-Methode funktioniert, lesen Sie hier.

Auch, wenn es nicht immer leicht fällt: Jeder sollte sich, falls irgendwie möglich, ein kleines finanzielles Polster ansparen. Mit simplen und kreativen Spartipps kann das sogar Spaß machen. Denn es kann immer etwas passieren – Waschmaschine kaputt, Auto muss in die Werkstatt, Kosten, die die Krankenkasse nicht übernimmt. Selbst wenn das Einkommen nicht so hoch ist, lässt sich einem Bericht von Chip.de zufolge mithilfe der 50-30-20-Regel ein wenig Geld ansparen. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Geld sparen mit der 50-30-20-Regel – Das steckt dahinter

Dem Bericht nach haben Sie mit der 50-30-20-Regel sowohl Ihren Kontostand als auch Ihre Ausgaben jeder Zeit im Blick, gehen viel umsichtiger mit Ihrem Geld um und haushalten bewusster. So funktioniert Sparen mit der 50-30-20-Regel:

Sie verschaffen sich einen Überblick über Ihr monatlich zur Verfügung stehendes Nettoeinkommen. Das Budget teilen Sie in drei Teile auf. Diese drei Teile sind jedoch nicht gleich groß. Von den 100% Ihres Nettogehalts erhält der erste Teil 50%, der zweite Teil 30% und der dritte Teil die übrigen 20%. Tipp: Informieren Sie sich bei Ihrer Bank über ein mögliches kostenloses Zweitkonto. All zu viel Geld sollten Sie nämlich nicht auf einem Girokonto deponieren – denn dann können Negativzinsen drohen.

Dafür stehen die drei verschiedenen Teile bei der 50-30-20-Regel zum Geld sparen:

Erster Teil 50% des Nettoeinkommens: Fixkosten

Zweiter Teil 30% des Nettoeinkommens: Freizeit

Dritter Teil 20% des Nettoeinkommens: Sparen

50-30-20-Regel: Sie sollten nicht mehr als die Hälfte Ihres Nettoeinkommens für Fixkosten ausgeben

50 Prozent Ihres Nettoeinkommens sollten Sie für Ihre Fixkosten einplanen. Wenn Sie feststellen, dass das, was Sie monatlich für Miete, Strom, Auto, Versicherungen, Internet- und Telefonanbieter, sowie Lebensmittel und ähnliches ausgeben, mehr als die Hälfte Ihres Nettoeinkommens verschlingt, sollten Sie unbedingt über Sparpotential nachdenken. Dem Bericht zufolge lässt sich womöglich durch Tarifwechsel bei Telefon, Internet, Strom und Versicherungen so einiges an Geld einsparen. Gegebenenfalls ist auch der Umzug in eine günstigere Wohnung ratsam.

Geld sparen mit der 50-30-20-Methode: 30 Prozent für Freizeit

30 Prozent Ihres Nettogehalts können Sie der 50-30-20-Regel zufolge in reine Bedürfnisbefriedigung und Freizeitaktivitäten stecken. Davon fahren Sie in den Urlaub, gehen auswärts essen oder ins Kino. Auch finanzielle Kosten für Hobbys oder Shopping fallen in diese Kategorie. Planen Sie also gut, wie viel Sie monatlich für Ihre Freizeit ausgeben und sparen Sie für das Freizeitkonto, wenn Sie sich etwas Kostspieligeres gönnen möchten.

20 Prozent Ihres Nettoeinkommens sollten Sie sparen

Um sich ein finanzielles Polster für schwere Zeiten oder Notfälle anzusparen, sollten Sie monatlich 20 Prozent Ihres Nettoeinkommens auf die Seite legen. Zum einen sparen Sie sich so ein kleines Vermögen an, zum anderen sind Sie finanziell gewappnet, wenn unvorhergesehene Kosten auftreten. Gestiegene Nebenkosten, Steuernachzahlungen oder Strompreiserhöhungen können Sie sonst ebenso hart treffen wie Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. Haben Sie schon einmal versucht, nach der Nutella-Strategie zu sparen? (jn)