Geld-Weisheiten: Millionär erklärt sechs Regeln, die zum Teil kinderleicht sind

Es ist harte Arbeit, seine finanziellen Ziele zu erreichen. Ein Finanzexperte erklärt, warum man früh genug mit dem Sparen anfangen sollte.

Als Finanzexperte kennt man die Welt des Geldes in- und auswendig. Und trotzdem verpasst man manchmal die Chance, sein Wissen frühzeitig weiterzugeben. Der Australier Michael Yardney zum Beispiel konnte sich als Finanz- und Immobilienberater sowie als Buchautor ein stattliches Vermögen aufbauen. In einem früheren CNBC-Beitrag blickt er zurück – und empfiehlt, dem Nachwuchs einige Tipps auf keinen Fall vorzuenthalten.

Sechs Geld-Regeln, die zum Teil kinderleicht sind

Manchmal muss man warten, bis man sich etwas kaufen kann. Geld ist nicht das Wichtigste im Leben. Je eher man anfängt zu sparen, desto eher kann das Geld durch Zinsen wachsen. Man sollte sich mehr auf das passive Einkommen konzentrieren. Heutige Schulden sind das Elend von morgen. Glück entsteht durch harte Arbeit.

Schon der erste Punkt greift auch in die Erziehung des Kindes ein. Denn wenn ein Kind jeden Wunsch sofort von den Eltern erfüllt bekommt, lernt es wahrscheinlich weniger, den Wert dieser erfüllten Wünsche zu schätzen. Ein Gameboy, für den ein Kind sein Taschengeld über mehrere Wochen ansparen musste, ist ihm sicherlich heiliger als einer, den seine Eltern ihm direkt gekauft haben, als es den Wunsch geäußert hat.

Das Geld im Hintergrund wachsen lassen

Geld ist nicht alles im Leben, das weiß auch Yardney. Daher ist ihm wichtig, dass Kinder schon früh verstehen, dass es Dinge wie Freunde und Gesundheit gibt, die sich mit Geld nicht kaufen lassen. Zudem lohnt es sich, nicht erst im hohen Alter mit dem Sparen zu beginnen. Denn je früher man in jungen Jahren etwas Geld zurücklegt und dieses Geld später investiert, desto mehr kann es im Laufe des Lebens durch Zinsen anwachsen.

Später ist es außerdem wichtig, im Berufsleben nicht nur auf sein lineares Einkommen zu schauen. Lineares Einkommen ist beispielsweise das regelmäßige Gehalt, das jeden Monat auf dem Konto landet. Passives Einkommen ist allerdings genauso wichtig: Wer einmal hart arbeitet und dieses Geld dann klug anlegt, dessen Konto füllt sich im Hintergrund quasi von alleine. Es wächst passiv mit.

Schulden verfolgen einen lange Zeit

Wer sich früh verschuldet, den könnten seine Schulden auch noch Jahre danach begleiten. Denn Schulden wollen beglichen werden und so bleibt später weniger Geld, das sich zurücklegen lässt. Vieles müssen Erwachsene dann nutzen, um den Schuldenberg abzustottern. Wenn es jungen Erwachsenen möglich ist, sollten sie Schulden also in frühen Jahren vermeiden.

Wohlstand fliegt einem in den meisten Fällen zudem nicht einfach zu. Es ist harte Arbeit, seine finanziellen Ziele zu erreichen. Daher ist es besonders gut, wenn junge Erwachsene einen Job finden, für den sie brennen. Steckt Leidenschaft in der Arbeit, fällt sie einem nicht nur deutlich leichter, sondern ist in den meisten Fällen auch erfolgsbringender.

