Geldgeschenke zur Hochzeit 2023: Welche Summe angebracht ist

Kleiner Geschenke-Knigge

Sommerzeit ist zugleich auch die ultimative Saison für Hochzeiten. Wie viel Sie schenken sollten, um das Brautpaar zum Strahlen zu bringen und welcher Geldbetrag wirklich angemessen ist.

Mai bis August oder September sind typische Monate, in denen Brautpaare sich trauen lassen und anschließend mit ihrer Familie, den Freunden und Bekannten feiern möchten. Doch für viele geladene Gäste stellt sich eine wichtige Frage, möglicherweise sogar noch vor der Wahl des eigenen Outfits: Was ist das passende Geschenk zur Hochzeit?

In den meisten Fällen wird sich das Brautpaar wahrscheinlich Bargeld wünschen. Das erleichtert die Qual der Wahl aber nur wenig, denn jetzt geht es um den richtigen Betrag. Um hier den Rahmen bestmöglich abschätzen zu können, sollte man sich selbst drei Fragen stellen:

In welcher Beziehung stehe ich zum Paar?

Wie groß und teuer ist die Hochzeitsfeier?

Wie ist es um meine eigenen Finanzen bestellt?

Geldgeschenk einschätzen: die Beziehung zum Paar

Wer auf einer Hochzeit eingeladen ist, den erwartet nicht nur eine hoffentlich tolle Party, sondern auch die Entscheidung, wie viel man als Gast schenken soll.

Ihre Beziehung zum Paar verändert den Betrag, den Sie schenken. So ist es zum Beispiel üblich, dass enge Familienmitglieder wie Eltern oder Geschwister mehr in den Umschlag legen, als Freunde, Bekannte oder entfernte Verwandte. Cousins und Cousinen orientieren sich am besten bei den Beträgen für Freude. Ebenfalls immer hilfreich: Je nach Größe der Feier und Anzahl der Geladenen, geben die Gastgeber im Schnitt zwischen 100 und 150 Euro aus, wie zum Beispiel Hochzeitsportal24.de schreibt.

Hier eine Übersicht, an welchen Beträgen Sie sich orientieren können:

Wer Höhe des Betrages Familie 100 bis 250 Euro (und aufwärts) Freunde 50 Euro (und aufwärts) Bekannte/Kollegen/Begleitung eines Gastes 30 bis 50 Euro (befreundetes) Paar 100 bis 150 Euro Trauzeuge 50 bis 150 Euro

Übrigens: Wer etwas Persönliches oder einen höheren Betrag schenken möchte, kann und darf das natürlich gerne. Die Beträge sollen nur eine Hilfestellung sein.

Die Höhe des Geldgeschenks: weitere Faktoren

Bei der Höhe des Geldgeschenks kann man sich laut GQ auch gut an der Hochzeitsfeier an sich orientieren. Schließlich nutzen viele Paare die Geldgeschenke der Gäste auch, um die Kosten der Party zu decken. Im Gespräch mit dem Magazin sagt Knigge-Experte Clemens von Hoyos: „Meistens fängt man bei 75 Euro an. Wenn es eine ganz lockere Feier ist, bei der jeder etwas zum Buffet beisteuert, sind auch 25 Euro in Ordnung.“

Ebenfalls nicht zu vergessen sind die eigenen Finanzen: Wer gerade eben selbst nicht so viel Geld hat, kann auch weniger geben. Kein Gastgeber möchte, dass Sie sich für ein Geschenk verschulden. Prüfen Sie also, was Sie geben können und geben Sie dies dann einfach von Herzen. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, hier noch etwas Persönliches zu ergänzen. Wenn nicht, ist das eben auch in Ordnung.

