Die sechs besten Finanz-Podcasts: Geldwissen auf die Ohren

Von: Anna Heyers

Die Themen Geld und Finanzen sind schwierig und teilweise sehr kompliziert. Wer sein Wissen hier verbessern möchte, kann das auch ganz nebenbei mit Podcasts machen. Hier eine Auswahl der besten.

Im Grunde weiß jeder von uns, dass es sehr wichtig ist, sich mit den Themen Finanzen und Geld auseinanderzusetzen. Allerdings ist das wohl für die meisten Menschen eine recht nervige Angelegenheit. Auch, wenn es sich am Ende lohnt, und man einen guten Überblick über das eigene Vermögen und womöglich auch die Zukunftsaussichten hat, ist aller Start schwer. Der kann allerdings auch Spaß machen – zumindest, wenn man die richtigen Werkzeuge findet. Neben der Umschlag-Methode von Oma sind auch Podcasts eines davon: Damit baut man sein Finanzwissen ganz nebenbei auf. Wir stellen ein paar der besten vor.

1. Podcast für Frauen: „Auf Geldreise“ 2. Podcast für Familien: „Meine Mäuse“ 3. Podcast für Frauen: „herMoney Talk“ 4. Podcast für Einsteiger: „Economista“ 5. Podcast für nachhaltig Lebende: „Finance 4Future“ 6. Podcast für Fortgeschrittene: „Der Finanzoptimist“

1. Podcast für Frauen: „Auf Geldreise“

Anja und Anika sind Journalistinnen des Verbraucherportals Finanztip und nehmen sich in ihrem Podcast „Auf Geldreise“ alltägliche Geld-Themen vor. Dazu gehören dann zum Beispiel ideale Konto-Modelle für Beziehungen, Fehlervermeidung bei der Geldanlage oder ein Rundumschlag zum Thema ETFs. Aber auch Versicherungen, Elterngeld oder ähnliches finden sich in ihren Folgen. Besonders sympathisch: Die beiden Frauen rattern nicht einfach nur Fakten herunter. Sie geben auch persönliche Einblicke in ihre Leben und Vorlieben. Anika etwa, interessiert sich besonders für die Nachhaltigkeit – auch bei der Geldanlage.

Länge der Folgen: zwischen 20 und 30 Minuten

Zielgruppe: Fokus auf Frauen, auch wenn die Themen für alle interessant sein dürften

Podcast-Anbieter: Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts

2. Podcast für Familien: „Meine Mäuse“

Eva und Nico nennen sich beide selbst Finanz-Nerds und sind zudem Eltern. Als solche möchten die beiden Finanzblogger Familien Hilfestellung im Finanzbereich geben und ihnen den klugen Umgang mit Geld näherbringen. In ihren Folgen besprechen sie vor allem Themen wie Altersvorsorge, Versicherungen, das Sparen im Familienalltag und alles rund um Kinder und Finanzen.

Länge der Folgen: zwischen 20 und 40 Minuten

Zielgruppe: Fokus auf Familien

Podcast-Anbieter: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und Deezer

3. Podcast für Frauen: „herMoney Talk“

Die Themen Finanzbildung und Karrieretipps für Frauen bespricht Anne Conelly, Gründerin des „herMoney“-Blogs, einmal wöchentlich zusammen mit einem Gast. Folgen für Einsteiger gibt es genauso, wie Folgen, die ein wenig Vorwissen erfordern. Gut aufbereitet und erklärt werden die Themen aber immer, zum Beispiel wie man Steuern spart, welche (nachhaltigen) Aktien sich jetzt lohnen oder das ideale Elternzeit-Modell für Paare.

Länge der Folgen: zwischen 20 und 40 Minuten

Zielgruppe: Fokus auf Frauen, aber auch generell Interessierte

Podcast-Anbieter: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und Deezer

4. Podcast für Einsteiger: „Economista“

„Economista“ ist der Finanzpodcast des Westdeutschen Rundfunks (WDR) mit den beiden Journalisten Nora Wanzke und Sebastian Moritz. Zusammen mit einem zum Thema passenden Gast sprechen sie gemeinsam darüber, wie man mit Geld umgehen kann und stellen auch neue oder ungewöhnliche Aspekte dabei vor. So gibt zum Beispiel Frugalist Florian, der mit 40 in Rente gehen möchte, Tipps zum Geldsparen im Alltag oder es geht darum, wie man möglichst viel Geld aus der Steuererklärung holt.

Länge der Folgen: zwischen 20 und 30 Minuten

Zielgruppe: Für alle Menschen, die sich für die Themen interessieren, gut für Einsteiger

Podcast-Anbieter: WDR-Mediathek, ARD-Audiothek

5. Podcast für nachhaltig Lebende: „Finance 4Future“

Ein Finanzberater (Niklas Krämer) beschäftigt sich in diesem Podcast vorrangig mit Themen rund um nachhaltige Geldanlage/Investments. Passend zum Thema lädt sich Niklas dazu noch Gäste ein, mit denen er bestimmte Aspekte diskutiert. Mit dabei sind zum Beispiel Themen wie Inflation und Zinswende oder die Beleuchtung von Risiken beim Investieren.

Länge der Folgen: zwischen 20 und 50 Minuten

Zielgruppe: Für alle Menschen, die sich nachhaltige Geldanlagen interessieren, etwas Vorwissen ist hier nützlich

Podcast-Anbieter: Spotify

6. Podcast für Fortgeschrittene: „Der Finanzoptimist“

Wer sich schon mit dem Bereich Geld und Finanzen auskennt und noch tiefer eintauchen möchte, kann sich dem Podcast von Philipp Achenbach widmen. Seines Zeichens Finanzberater kennt er sich sehr gut mit der nachhaltigen Geldanlage aus und lädt sich regelmäßig passende Gäste ein, wie zum Beispiel Manfred Wiegel (Green Benefit), Benjamin Pahlich (SOS-Kinderdörfer) oder Marilyn Heib (Bettervest)

Länge der Folgen: zwischen zehn und 30 Minuten

Zielgruppe: Fokus auf Fortgeschrittene im Bereich nachhaltige Geldanlagen

Podcast-Anbieter: Spotify, Apple Podcast und Soundcloud