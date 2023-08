Chancen auf Lotto-Gewinn steigern: Statistiker geben Tipps, welche Zahlen Sie meiden sollten

Von: Anna Heyers

Glückszahlen, der Geburts- oder Hochzeitstag – welche Zahlen man beim Lotto spielen tippt, da hat jeder seine eigene Strategie. Aber Statistiker verraten, was wirklich helfen könnte.

Wer träumt nicht davon, im Lotto den Jackpot zu knacken und finanziell ausgesorgt zu haben? Laut dem Finanzfluss-Blog setzt „jeder achte Deutsche regelmäßig seine Kreuze“. Einige Menschen verlassen sich dabei auf die eigenen Lieblingszahlen, Daten für Geburtstage oder andere bedeutungsvolle Ereignisse. Doch Statistiker der Universität Stuttgart haben herausgefunden, dass einige Zahlen so gar kein Glück bringen. Wenn doch, dann muss man vielleicht auch noch den Jackpot mit vielen anderen Gewinnern teilen.

Studien zeigen zwar, dass ein hoher Lottogewinn nicht unbedingt glücklicher macht, aber das bedeutet ja längst nicht, dass man sich nicht darüber freuen darf. Lotto ist und bleibt ein Glücksspiel, aber vielleicht helfen die Tipps der Statistiker dabei, die Chancen auf einen Gewinn zu steigern. Alternativ bleiben immer noch die Lotto-Tipps eines Mathematikers.

Besser nicht auf Muster oder Zahlenfolgen setzen

Jeder Lottoschein hat die gleichen Chancen, zu gewinnen. Man kann aber beeinflussen, mit wie vielen Konkurrenten man sich den Gewinn teilen müsste. (Symbolfoto) © AndreyPopov/Imago

Die Kreuze diagonal setzen, in Reihen oder als Kreuz – Tausende Menschen füllen ihre Lottoscheine in Form von Mustern aus. Wer also auf diese Taktik setzt, muss sich einen möglichen Gewinn laut den Statistikern wahrscheinlich teilen. Das gilt übrigens nicht nur für den großen Jackpot, sondern auch bei kleineren Gewinnen. Übrigens: Zu diesen Mustern gehören auch mathematische Zahlenfolgen, wie etwa 6, 12, 18, 24, 30, 36 oder 7, 14, 21, 28, 35, 42. Ebenfalls beliebt, und deshalb besser zu unterlassen: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Übrigens: Lottogewinne sind in der Regel steuerfrei.

Daten im Lottoschein vermeiden

Ähnliches wie bei den Mustern gilt auch bei den Menschen, die ein bestimmtes Datum ankreuzen. In der Lotto-Statistik der Uni Stuttgart zeigt sich hier deutlich, dass besonders die Zahlen eins bis 31 häufiger angekreuzt werden, als höhere Nummern. Die Statistiker raten hier laut einem Beitrag auf forschung-und-wissen.de dazu, die getippten Zahlen zu addieren. Mindestens 164 sollte die Summe ergeben – so „verringert man die Tippgleichheit mit Datumsspielern um etwa 80 Prozent“.

Ist Glücksspiel in Deutschland legal? Laut dem Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland (evz) ist Online-Glücksspiel in Deutschland nicht generell verboten. Der Glücksspielstaatsvertrag von 2021 sagt, dass „in Deutschland ansässige Unternehmen eine Online-Glücksspiel-Lizenz beantragen können“, für Lotterie, Online-Casino, Online-Poker, Pferdewetten, Sportwetten sowie virtuelle Automatenspiele. Das evz schreibt außerdem, dass die Bundesländer in Deutschland für Online-Glücksspiel zuständig sind. 2021 haben sie sich abgestimmt und rechtliche Rahmenbedingungen geregelt (Glücksspielstaatsvertrag). Die neue Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder überwacht den deutschen Online-Glücksspielmarkt seit 2023 und geht gegen illegale Anbieter vor.

Neue Zahlen tippen, statt die der letzten Woche

Wer regelmäßig Lotto spielt und auch immer die Ziehung im Blick hat, tippt in der darauf folgenden Woche gern die Zahlen der letzten Zieh-Runde. Ein Fehler, finden die Statistiker der Uni Stuttgart. Auch hier müssen Gewinne mit anderen geteilt werden, die ebenfalls auf diese Lottozahlen gesetzt haben. Dazu kommt, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass exakt diese Zahlen erneut gezogen werden.

Das Geheimnis liegt in der Einzigartigkeit

Die Experten empfehlen, den Lotto-Spielschein möglichst individuell zu gestalten. Jedes Los hat zwar die gleichen Chancen auf den Gewinn. Aber die Wahrscheinlichkeit eines Geldgewinns lässt sich durch geschicktes Vorgehen erhöhen. Dazu sollten die obigen Lotto-Tipps beherzigt und größere Gewinngemeinschaften gemieden werden.