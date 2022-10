Grundsteuererklärung ohne Elster-Portal – es gibt eine Alternative

Ich weiß wirklich nicht wieso um die Grundsteuererklärung so ein Bohai gemacht wird.

Ich habe mich am Wochenende mal ins Portal unseres Finanzamt eingeloggt und war mit meiner Steuererklärung in 20 Minuten fertig.

Da wurde nichts nach Einheitswert des Hauses gefragt, lediglich um wieviel der Grundstückswert vom Kauf bis heute gestiegen ist.

Klar, dass diejenigen die günstig eine Immobilie geschossen, und die sie teuer vermietet haben, oder einer Erbengemeinschaft angehören, wird es problematisch wenn sie die Karten auf den Tisch legen müssen.

Das war aber schon immer so, dass man sich besser mit dem Finanzamt nicht anlegen sollte.