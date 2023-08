Fünf lukrative Nebenjobs, die sich für Sie lohnen können

Von: Clara Kistner

Wer mit seinem regulären Einkommen im Alltag nicht zurechtkommt, muss nicht gleich den Job wechseln. Denn mit einigen Nebenjobs lässt sich Ihr Budget deutlich aufbessern.

Mit Nebenjobs sind grundsätzlich flexible Minijobs gemeint, die meist neben einer regulären Haupttätigkeit oder neben einem Studium ausgeführt werden. Diese Nebentätigkeit erfolgt, ergänzend zur zeitaufwendigeren, eigentlichen Beschäftigung, eher in einem geringfügigen Umfang. Während Sie sich mehrerer Minijobs annehmen können, dürfen Sie dabei die Einkommensgrenze von 520 Euro nicht überschreiten. Andernfalls können zusätzliche Kosten, wie höhere Sozialversicherungsbeiträge, auf Sie zukommen.

Arbeitszeiten maximales Gehalt Schüler 8 Stunden pro Tag (vor 15 Jahren 2 Stunden) 520 Euro (steuerfrei) Student 20 Stunden pro Woche 9.984 Euro im Jahr (steuerfrei) Arbeitslose 14 Stunden pro Woche abhängig vom Arbeitslosengeld

Nebenjobs – nicht nur für Schüler und Studenten geeignet

Bei Nebenjobs wird gerne an Teenager und junge Erwachsene gedacht, die am Wochenende Zeitung austragen oder in der Gastro jobben, um ihr Taschengeld aufzubessern. Doch obwohl das flexible Jobben auch bei Minderjährigen sehr beliebt ist, bieten sich Minijobs für diverse Altersklassen und Lebenssituationen an.

Nicht nur für Schüler und Studenten sind Nebenjobs ein guter Weg, um das Einkommen aufzubessern.

Ob Sie sich außerhalb Ihrer regulären Arbeitszeiten die Haushaltskasse oder im Alter die Rente aufbessern möchten, bei dem breiten Angebot ist für jeden was dabei und einige Nebenjobs lassen sich sogar bequem von Zuhause aus machen. Und mit den bestbezahlten Minijobs können Sie sich sogar bis zu 29 Euro in der Stunde erarbeiten.

Der Weg zum Nebenverdienst

Wer mit dem Gedanken spielt, sich einen Nebenjob zu suchen, hat einige Dinge zu beachten. Haben Sie keinen festen Arbeitsvertrag durch eine Haupttätigkeit, können Sie sich unmittelbar an die Suche machen. Wenn Sie bereits fest angestellt sind, kann Ihr Arbeitgeber mit dem Arbeits- oder Tarifvertrag darauf bestehen, dass Sie ihn bei Beginn einer Nebentätigkeit informieren. Die Aufnahme eines Nebenjobs außerhalb Ihrer Arbeitszeiten verbieten kann Ihnen Ihr Vorgesetzter allerdings nicht.

Wie die Finanzen-Webseite gruender.de berichtet, sind Minijobs prinzipiell nicht steuerpflichtig, solange die Einkommensgrenze von 520 Euro nicht überschritten wird. Sollten Sie darüber hinaus verdienen, muss der Nebenjob in Ihrer Steuererklärung vermerkt werden.

Zu Hause neue Produkte testen und ganz nebenbei Geld verdienen

Für viele Menschen ein wahr gewordener Arbeits-Traum. Sie arbeiten aus dem Wohnzimmer heraus, können Ihre Arbeitszeiten frei wählen und werden, je nach Unternehmen, mit Geschenken, einer Provision oder aber einem festen Stundengehalt entlohnt.

Wie der Name bereits vermuten lässt, testen Sie als Produkttester neue, noch nicht auf dem Markt erschienene Produkte und bewerten diese anschließend. Sie müssen sich lediglich bei dem Unternehmen Ihrer Wahl registrieren. Die Unternehmen nutzen diese Stellenangebote als Online-Werbung und können die daraus hervorgehenden Ergebnisse außerdem zu Zwecken der Marktforschung nutzen.

In der Gastro dazuverdienen

Ob als Kellner, Barista, Barkeeper oder Küchenhilfe – die Gastronomie bietet Jobsuchenden viele verschiedene Möglichkeiten auch in geringfügigem Umfang auszuhelfen. Während man in einigen Bereichen, wie Barista oder Barkeeper teilweise gewisse Vorkenntnisse aus der Gastro mitbringen sollte, lassen sich andere Jobs wie Kellnern meist auch ohne meistern.

Wenn Sie schon ein Café, eine Bäckerei oder ein Restaurant im Auge haben, indem Sie gerne aushelfen würden, lohnt es sich oftmals einfach proaktiv nachzufragen. Bedarf gibt es meist auch ohne konkrete Jobausschreibung, vor allem bei kleineren Betrieben.

Fahrend Geld verdienen – Nebenjobs im Auto

Wer gerne Auto fährt, 21 Jahre alt ist und mindestens zwei Jahre Fahrpraxis mitbringt (zumindest für die Tätigkeit des Taxifahrers), muss beim Wunsch nach einer Nebentätigkeit wohl nicht lange überlegen. Denn ob als Zeitungsausträger, Fahrzeugüberführer oder als Taxi- oder Uberfahrer, begeisterte und sichere Autofahrer, die sich auch vor sehr frühen beziehungsweise späten Arbeitszeiten nicht scheuen, haben es bei der Jobsuche nicht schwer.

Gerade in Großstädten werden immerzu Taxifahrer gesucht. Und auch als Fahrzeugüberführer hat man mit den entsprechenden Voraussetzungen gute Chancen auf einen entspannten Job. Denn Ihre Aufgabe ist es lediglich, Autos, die in einer anderen Stadt geparkt wurden, zum Autovermieter zurückzufahren.

Nebenjob Erntehelfer – an der frischen Luft dazuverdienen

Wer beispielsweise neben einem Bürojob nach Abwechslung an der frischen Luft sucht, sollte die Tätigkeit des Erntehelfers in Erwägung ziehen. Die Arbeit orientiert sich an den Erntezeiten. Ist das zu erntende Obst und Gemüse dann so weit, kann die Abernte je nach Ausmaß auch mehre aufeinanderfolgende Tage in Beschlag nehmen. Dementsprechend handelt es sich hier um keine andauernde Nebentätigkeit.

Auch als Reinigungskraft kann ein zusätzliches Einkommen gesichert werden

Macht Ihnen die private Hausarbeit nichts aus und Sie suchen nach einem Nebenjob, bei dem Sie in Bewegung bleiben, ist die Tätigkeit der Reinigungskraft keine schlechte Option. Nicht nur in privaten Haushalten, auch für Büroräumlichkeiten, Museen und diverse öffentliche Gebäude werden stets Reinigungskräfte gesucht. So können Sie oftmals abends, nachts oder morgens in aller Ruhe die leeren Räumlichkeiten säubern und nebenbei beispielsweise Musik oder ein Hörbuch hören.