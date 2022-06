Hartz 4-Bonus wird in Kürze ausgezahlt: Wann landet das Geld auf meinem Konto?

Von: Jasmin Pospiech

Infolge der Corona- und Ukrainekrise steigen die Kosten im Alltag. Das belastet besonders einkommensschwache Personen. Jetzt gibt es einen Zuschuss.

Die Energie- und Lebensmittelpreise steigen aktuell rapide an. Lebensmittel, Benzin, Heiz- und Stromkosten werden immer teurer. Verbraucher bekommen die Preissteigerungen bereits im Alltag zu spüren. Für viele ist jetzt Sparen angesagt. Das gilt besonders für Geringverdiener und einkommensschwache Personen. Aus diesem Grund hat der Bund ein Entlastungspaket für 2022 beschlossen. Darunter eine Maßnahme, die Hartz-IV-Empfänger freuen dürfte.

Hartz 4 Bonus wird in Kürze ausgezahlt: Wann landet das Geld auf meinem Konto?

Demnach erhalten auch Empfänger von Sozialleistungen, also die Arbeitslosengeld II, Grundsicherung oder Sozialhilfe erhalten, einen Corona-Zuschuss. Ursprünglich war ein Bonus von etwa 100 Euro beschlossen worden, Ende März wurde er verdoppelt. Nun beläuft sich die Einmalzahlung auf 200 Euro. Das bedeutet, dass Sozialleistungsempfänger den Corona-Zuschuss zusätzlich zu ihrem Hartz-IV-Regelsatz vom Staat erhalten.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (49, SPD) begründet diese Entscheidung so: „Die Auswirkungen der Pandemie und die steigenden Lebenshaltungskosten treffen die Menschen besonders hart, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Wir erhöhen deshalb die Einmalzahlungen für alle, die Leistungen aus den sozialen Sicherungssystemen beziehen, auf 200 Euro, um die Menschen in dieser schwierigen Situation zu unterstützen.“

Hartz 4-Bonus wird in Kürze ausgezahlt: Ab Juli gibt es Geld

Empfänger von Sozialleistungen sollen Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zufolge den Hartz IV-Bonus bereits im Juli 2022 erhalten. Wann genau, ist allerdings nicht bekannt. Personen, die Arbeitslosengeld I beziehen, erhalten als Teil des Entlastungspakets 2022 ebenfalls im Juli einen Sonderbonus in Höhe von 100 Euro. Grundsätzlich haben laut Gesetzentwurf all diejenigen Anspruch, „die im Monat Juli 2022 für mindestens einen Tag Anspruch auf Arbeitslosengeld haben“. Das Entlastungspaket der Bundesregierung enthält noch weitere Maßnahmen in Form von Zuschüssen und Boni für Bürger.

Seit 01. Juni gibt es das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn, das drei Monate gelten soll. Darüber hinaus hat die Bundesregierung einen Kinderbonus sowie einen Tankrabatt auf den Weg gebracht. Zudem soll eine Energiepauschale in Höhe von 300 Euro für alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen die steigenden Energiepreise in Deutschland zumindest teilweise ausgleichen. Abschließend will Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) als Inflationsausgleich eine Einmalzahlung durch Arbeitgeber an Beschäftigte weitergeben.