Was Sie bei der Investition in Silber und Gold über die Mehrwertsteuer wissen sollten

Beim Gold- und Silberkauf gibt es bezüglich Mehrwertsteuer und Einkommensteuer einige Punkte zu beachten. © Envato Elements

Gold und Silber sind beliebte Investitionen zur Absicherung der Finanzmittel. Seit Jahrzehnten gelten Edelmetalle als solide Anlageform und als Wertspeicher.

Bei dieser Form der Anlage haben Sie die Garantie, dass sie niemals wertlos werden. Sehr wahrscheinlich steigt der Wert sogar in Zukunft weiter. Dabei lohnt sich insbesondere die Investition in Goldbarren, da Sie dabei mehr Gold für Ihr Geld erhalten, wie auch hier beschrieben ist. Denn: Bei Goldbarren ist der Aufschlag verglichen mit Münzen geringer. Bevor Sie sich für eine Anlage in Silber oder Gold entscheiden, sollten Sie sich aber mit der Besteuerung auseinandersetzen. Gerade in puncto Mehrwertsteuer gibt es nämlich Unterschiede zwischen Gold- und Silber-Anlagen.

Mehrwertsteuer beim Goldkauf

Wenn Sie sich für den Goldkauf entscheiden, genießen Sie einen großen Vorteil: Seit 1993 ist dieser in Deutschland mehrwertsteuerfrei. Die Befreiung wurde im Jahr 2000 noch einmal erweitert und gilt seither in allen EU-Mitgliedsstaaten. Aber: Damit der Kauf wirklich mehrwertsteuerfrei ist, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Das ist im § 25c „Besteuerung von Umsätzen mit Anlagegold“ festgeschrieben. Die Kriterien sind im Detail:

Goldbarren sind in allen Gewichtsklassen als Anlagegold mehrwertsteuerfrei. Die einzige Voraussetzung besteht darin, dass der Feingehalt mindestens 995/1000 aufweist.

sind in allen Gewichtsklassen als Anlagegold mehrwertsteuerfrei. Die einzige Voraussetzung besteht darin, dass der aufweist. Anlagegoldmünzen sind mehrwertsteuerfrei, wenn ihr Goldanteil bei 900/1000 oder höher liegt. Die Münzen müssen nach dem 19. Jahrhundert geprägt worden sein. Obendrein müssen sie im Prägeland als Zahlungsmittel erlaubt oder früher als Zahlungsmittel verwendet worden sein. Der Nennwert darf nicht höher als 80 Prozent über dem Marktwert des enthaltenen Goldes liegen.

Gerade die Vorschriften für Goldmünzen sind also recht kompliziert. Daher bieten viele Shops von vornherein nur Münzen an, die von der Mehrwertsteuer befreit sind. Das ist natürlich von Vorteil, da Sie die oben genannten Kriterien dann nicht selbst vor dem Kauf überprüfen müssen.

Mehrwertsteuer beim Silberkauf

Anders als Gold ist Silber nicht von der Mehrwertsteuer befreit. Während die Besteuerung bis 2013 noch zum vergünstigten Steuersatz von 7 Prozent erfolgte, liegt der Steuersatz seit 2014 bei 19 Prozent. Diese Umsatzsteuer wird auch für Platin und Palladium berechnet.

Sonderfall Differenzbesteuerung bei Silber

Teilweise werden Silbermünzen aber differenzbesteuert. Die Differenzbesteuerung soll vermeiden, dass beim Handel mit Edelmetallen beim Wiederverkauf mehrfach die volle Umsatzsteuer anfällt. Werden Silbermünzen aus einem Nicht-EU-Land eingeführt, wird eine Einfuhrumsatzsteuer von 7 Prozent fällig. Verkauft der Händler das Silber nun weiter, wird die 19 Prozent Mehrwertsteuer nicht auf den kompletten Nettoverkaufspreis berechnet – sondern auf die Differenz zwischen Einkaufspreis und Bruttoverkaufspreis. Bei der Differenzbesteuerung ist die Umsatzsteuer daher dem vergünstigten Steuersatz ähnlich.

Steuerfreie Alternative für Edelmetalle: Zollfreilager

Viele Anleger bewahren ihre Edelmetalle nicht daheim auf, sondern in sogenannten Zollfreilagern. Die Warenlager befinden sich in der Regel in einer Hochsicherheitsanlage. Sie dienen dazu, Edelmetalle und andere wertvolle Güter unversteuert und unverzollt zu lagern. Vor allem die Zollfreilager in der Schweiz sind für Anleger interessant. Der Betreiber eines Zollfreilagers sollte die Güter zum einen versichern und zum anderen sicherstellen, dass Ihnen die Güter jederzeit zur Verfügung gestellt werden können.

Wie verhält es sich beim Silber- oder Goldkauf mit der Einkommensteuer?

Nicht nur die Mehrwertsteuer ist beim Kauf von Silber oder Gold ausschlaggebend. Anleger wollen auch wissen, ob laufende Steuerkosten entstehen und mit welchen Abgaben sie beim Verkauf rechnen müssen.

Grundsätzlich gilt: Für den Besitz von Edelmetallen erhalten Sie keine Zinsen oder Dividenden. Dementsprechend müssen Sie keine Einkommensteuer an das Finanzamt abführen. Auch beim Verkauf von Gold und Silber wird keine Einkommensteuer fällig. Der Betrag, der aus dem Goldverkauf gewonnen wird, gilt laut § 23 Einkommensteuergesetz als privates Veräußerungsgeschäft. Gerade deshalb ist eine Investition in Gold oder Silber für viele Anleger attraktiver als etwa in Aktien. Sollten sich aus dem Verkauf der Edelmetalle hingegen Verluste ergeben, können diese nicht bei der Steuererklärung angegeben werden.

Hierbei gibt es jedoch eine Besonderheit: Die Steuerbefreiung greift erst ein Jahr nach dem Kauf der Edelmetalle. Wollen Sie Ihr Gold oder Silber für schnelle Gewinne schon kurz nach der Investition wieder verkaufen, sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Die Freigrenze für alle Veräußerungsgewinne liegt bei 600 Euro. Sofern Ihre Gewinne aus dem Goldverkauf und anderen Verkäufen diese Summe nicht übersteigen, bleiben sie weiterhin steuerfrei. Wenn der Freibetrag überschritten wird, ist aber der komplette Gewinn zu versteuern. Für kurzfristige Spekulationen sind daher häufig Gold-Wertpapiere die bessere Alternative im Vergleich zu echten Edelmetallen.

Fazit: Gerade Gold ist aufgrund der Mehrwertsteuerbefreiung bei Anlegern beliebt

Dadurch, dass für Gold beim Kauf in der Regel keine Mehrwertsteuer anfällt, stellt es eine sehr beliebte Anlageform dar. Auch in den aktuellen Zeiten setzen daher weiterhin viele Anleger auf das Edelmetall Gold und investieren in Goldmünzen und Goldbarren. Aber: Wenngleich eine Investition in Edelmetalle wie Gold laut Expertenmeinung auch in Krisenzeiten sinnvoll ist, kommt es insgesamt auf eine gute Mischung an. Setzen Sie auf mehrere Säulen, denn dadurch reduziert sich das Risiko, Geld zu verlieren. Gleichzeitig steigern Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, Ihr Geld zu vermehren.