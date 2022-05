Kinder-Sofortzuschlag in Sicht: Mehr Geld für betroffene Familien ab Juli

Kinder und Jugendliche in Familien, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, bekommen ab Juli 20 Euro mehr im Monat. Der Höchstbetrag im Kinderzuschlag steigt damit von bis zu 209 auf bis zu 229 Euro monatlich pro Kind. © Monika Skolimowska/dpa

Ab Juli soll es für Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien einen Zuschlag von 20 Euro pro Monat geben. Besonders bedürftige Erwachsene erwartet zudem eine Einmalzahlung.

Ärmere Haushalte erhalten ab Juli finanzielle Entlastung. Der Bundestag beschloss am 12. Mai mit den Stimmen der Ampelfraktionen den sogenannten Sofortzuschlag für Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien sowie eine Einmalzahlung für besonders bedürftige Erwachsene.

Sofortzuschlag für Kinder ab Juli in Höhe von 20 Euro pro Monat

Was der Kinder-Sofortzuschlag bringen soll: Kinder und Jugendliche in Familien, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, bekommen ab Juli 20 Euro mehr im Monat. Der Höchstbetrag im Kinderzuschlag steigt damit von bis zu 209 auf bis zu 229 Euro monatlich pro Kind. Der Zuschlag soll vor allem Eltern unterstützen, deren Einkommen nicht für die gesamte Familie reicht.

Den Sofortzuschlag hatten die Parteien der Ampel-Regierung in ihrem Koalitionsvertrag als Übergangsregelung vereinbart, bis die geplante sogenannte Kindergrundsicherung eingeführt ist, die alle sozialen Leistungen für Kinder zusammenführen soll.

Nicht neu ist derweil der sogenannte Kinderzuschlag für Familien mit geringem Einkommen. Er beträgt seit dem 1. Januar 2022 bis zu 209 Euro monatlich je Kind und soll zusammen mit dem Kindergeld den Bedarf eines Kindes abdecken. Mehr über den Kinderzuschlag erfahren Sie hier.

Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro für Bezieher von Grundsicherung

Für erwachsene Leistungsberechtigte der sozialen Mindestsicherungssysteme hat der Bundestag (ebenfalls am 12. Mai) zudem eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro beschlossen. Außerdem sollen auch Menschen, die Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben, eine Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro erhalten. Der Zuschuss soll im Juli 2022 ausgezahlt werden. Das Geld ist unter anderem als Ausgleich für coronabedingte Zusatzbelastungen gedacht. dpa/ahu