So können Sie das Kindergeld jetzt auch online beantragen

Teilen

Dass sie Kindergeld auch einfach online beantragen können, erspart betroffenen Eltern einiges an Zeit und Aufwand. © Jens Büttner/dpa (Archivbild)

Wer Anspruch auf Kindergeld hat, kann den kompletten Antragsvorgang ab sofort auch elektronisch erledigen. Das Elster-Zertifikat macht‘s möglich.

Über diese Neuerung dürfen sich zahlreiche Familien freuen: Eltern, die Anspruch auf Kindergeld haben, können es inzwischen auch einfach online beantragen. Denn ab sofort funktioniert der komplette Antragsvorgang für das Kindergeld elektronisch, wie die Bundesagentur für Arbeit der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge mitteilt.

Kindergeld lässt sich ab sofort auch komplett online beantragen

Das Elster-Zertifikat macht‘s möglich: Es ersetze die Unterschrift per Hand, der Antrag könne also nur per Mausklick auf den Weg gebracht werden, heißt es in dem Bericht.

Bisher hätten Eltern den Kindergeldantrag zwar bereits online ausfüllen können. Sie hätten ihn allerdings danach noch ausdrucken, unterschreiben und einreichen müssen. Nun also entfällt dieser Aufwand für die betroffenen Eltern. Sie sparen dadurch nicht nur Papier, sondern auch Zeit. Zur Seite der Arbeitsagentur zum Kindergeldantrag geht es hier.

Sie wollen auch Ihre Steuererklärung online erledigen? Dann können Sie Elster ebenfalls nutzen - lesen Sie hier die Tipps. ahu