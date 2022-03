Von Armut betroffene Kinder und Jugendliche sollen zukünftig 20 Euro mehr pro Monat erhalten

Maskenpflicht an Grund- und Förderschulen fällt weg

An Thüringer Grund- und Förderschulen soll die Maskenpflicht im Unterricht vom kommenden Montag an wegfallen. Die Corona-Maßnahmen im Bildungsbereich würden vorsichtig gelockert, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Mittwoch. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. Die Corona-Tests an Schulen zweimal pro Woche sollen dem Sprecher zufolge vorerst fortgeführt werden.