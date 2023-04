Wie geht es mit der girocard weiter? Die 7 wichtigsten Fakten im Check

Die wichtigsten Fragen rund um die girocard – einfach erklärt © gpointstudio/PantherMedia

Sicherheit, Verlässlichkeit und Datenschutz – gerade, wer am Automaten Geld abhebt oder bargeldlos zahlt, möchte kein Risiko eingehen. Ist das weiterhin auch mit einer girocard möglich?

Haben Sie auch die vielen Berichte zur Zukunft der girocard in den vergangenen Wochen und Monaten gelesen? Dann sind Sie nicht allein, denn davon gibt es viele. Oft wird das Gerücht verbreitet, die girocard würde eingestellt werden. Tatsächlich wird lediglich eine Funktion, die häufig auf der girocard enthalten ist, durch eine andere Lösung ersetzt. Die Überschriften in Zeitungen und auf Webseiten sorgen natürlich für Fragen. Schließlich ist die girocard die meistgenutzte Debitkarte hierzulande, fast alle haben sie im Portemonnaie oder auf dem Smartphone hinterlegt. Zeit sich zu entspannen: Die girocard bleibt bestehen und Sie können weiterhin an den über eine Million Akzeptanzpunkten in Deutschland sowie im Ausland mit ihr bezahlen.

Doch was steckt eigentlich hinter den Gerüchten? Dieser Faktencheck klärt auf.

Übrigens: Den Markennamen girocard gibt es schon seit mehr als 15 Jahren. Zuvor wurde der Begriff ec-Karte bzw. electronic-cash-System verwendet.

☑️ Fakt Nummer 1: Die girocard bleibt bestehen

Keine Sorge: Sie brauchen künftig keine andere Karte, um bequem und sicher bezahlen zu können. Das geht auch weiterhin wie gewohnt mit der girocard. Ihre Bank oder Sparkasse wird Ihnen auch automatisch eine neue girocard bereitstellen, sollte die alte ihre Gültigkeit verlieren. Die gute Nachricht: In Zukunft wachsen sogar die Möglichkeiten, mit der girocard zu bezahlen.

5 Mythen rund um die girocard

☑️ Fakt Nummer 2: Auch im Ausland kann man weiterhin mit der girocard bezahlen

Die gute Nachricht: Die girocard bleibt bestehen © EURO Kartensysteme GmbH

Auch in Zukunft bietet die girocard eine Möglichkeit, im Ausland zu bezahlen. Tatsächlich wird lediglich eine Funktion, nämlich Maestro, die häufig auf der girocard enthalten ist, eingestellt. Die Lösung: Meist ersetzen Banken und Sparkassen Maestro einfach durch eine andere Lösung. Für Sie ändert sich somit nur das Logo auf Ihrer Karte – ansonsten bleibt alles gleich. Ihre Karte können Sie weiter bis zum Ablaufdatum wie gewohnt nutzen. Danach erhalten Sie von Ihrem Institut eine neue girocard.

Ihre Bank oder Sparkasse bietet Ihnen in jedem Fall weiter eine Lösung für das Bezahlen und Geldabheben im Urlaub oder auf Geschäftsreisen an. In der Regel finden Sie dafür auf Ihrer nächsten girocard einfach eine andere Zusatzfunktion.

Doch warum ist das so einfach? Weil das girocard-System gut vernetzt ist und seit vielen Jahren mit internationalen Partnern zusammenarbeitet. Durch zusätzliche Funktionen auf den Karten, sogenannten Co-Badges, werden auch sichere Zahlungen außerhalb des girocard-Systems, zum Beispiel im Ausland ermöglicht. Neben Maestro gibt es Debit Mastercard, V-Pay, Visa Debit oder JCB.

☑️ Fakt Nummer 3: Beim bargeldlosen Bezahlen im Geschäft ändert sich nichts

Auch Händler können entspannt in die Zukunft blicken. Die girocard bleibt auch weiterhin das beliebteste Zahlungsmittel im Handel. Eine Umstellung ist für sie nicht nötig. Alle über 100 Millionen ausgegebenen Karten, sowohl physisch oder digital im Smartphone, sind weiterhin das verlässliche Zahlungsmittel der Wahl im Einzelhandel.

☑️ Fakt Nummer 4: Die girocard ist das Zahlungsmittel der Zukunft

Praktisch, schnell und sicher: Bezahlen mit der girocard © EURO Kartensysteme GmbH

Mehr denn je erfüllen girocards die technischen Voraussetzungen und höchsten Sicherheitsstandards unserer Zeit. In Deutschland setzt sich nicht umsonst nach dem bereits etablierten kontaktlosen Bezahlen nun auch Mobile Payment mit der girocard in Smartphone oder Smartwatch durch. In Deutschland vertrauen immer mehr Händler auch in Zukunft auf dieses starke, eigene Zahlungssystem. Nicht nur in großen Filialen, sondern auch bei kleinen Händlern ist die girocard in Karte, Smartphone oder Smartwatch eine feste Größe an der Ladenkasse.

Die girocard ist ein sicheres, datenschutzkonformes Bezahlsystem der deutschen Banken und Sparkassen und entwickelt sich immer weiter: In Zukunft wird sie in noch mehr Bezahlsituationen einsetzbar sein. Digital, in immer mehr Wallets, bei Anwendungen im Onlinehandel sowie bei In-App-Payments.

Tipp: die girocard auf‘s Handy Viele Banken und Sparkassen bieten ihren Kunden eine Möglichkeit, die girocard als digitale Karte im Smartphone zu hinterlegen und dann direkt damit zu bezahlen. Für Android-Smartphones funktioniert das mit einer eigenen Bezahl-App des jeweiligen Instituts, z. B. „Mobiles Bezahlen“ bei Sparkassen oder „Digitales Bezahlen“ bei Volksbanken Raiffeisenbanken. Sparkassenkunden können die girocard zudem in der Apple Wallet hinterlegen und in Apple Pay nutzen.

☑️ Fakt Nummer 5: Mit der girocard haben Sie alle Ausgaben sofort im Blick

Wenn Sie mit der girocard bezahlen, sehen Sie Ihre Ausgaben danach immer übersichtlich im Onlinebanking oder auf dem Kontoauszug. Denn es handelt sich um eine sogenannte Debitkarte. Das bedeutet: Ihr Girokonto wird nach dem Kauf sofort bzw. innerhalb kurzer Zeit belastet. Das unterscheidet sie von der Kreditkarte, bei der alle Zahlungen erst auf einem Kartenkonto gesammelt und dann in der Regel am Ende des Monats abgebucht werden.

☑️ Fakt Nummer 6: Die girocard ist die meistgenutzte Bezahlkarte in Deutschland

Kontaktloszahlung wann und wo Sie wollen. Das macht die girocard so beliebt. © EURO Kartensysteme GmbH

Ganz klar: Die girocard ist die Nummer eins im Handel. Ein starkes, eigenes Zahlungssystem, das genau auf den deutschen Markt abgestimmt ist – eine perfekt funktionierende Symbiose aus Debitkarten- und Geldautomatensystem. Aber welche Vorteile bietet das?

Das eigenständige System der deutschen Banken und Sparkassen reduziert die Abhängigkeit von externen Einflüssen und internationalen Anbietern. Die hohen Sicherheitsstandards und die Stabilität gelten für Kunden und Handel gleichermaßen. Daraus resultiert das große Vertrauen und letztlich auch die hohe Verbreitung der girocard.

☑️ Fakt Nummer 7: Die girocard ist DIE Karte zum Konto

Wer ein Girokonto eröffnet, erhält in der Regel automatisch eine girocard. Gemeinsam mit der zugehörigen PIN (Personal Identification Number) ist sie der Schlüssel zum Girokonto.

