Kosten im Blick: So drehen Anleger an der Gebührenschraube

Nicht wenige Banken drehen aktuell an der Gebührenschraube und erhöhen Kosten. In Zeiten niedriger Zinsen versuchen sie so die geringeren Zinseinnahmen aus dem Kreditgeschäft zu kompensieren.

Wie Banken leiden auch viele Anleger an niedrigen Zinsen. Gut zu wissen, dass wenigstens auch Anleger mit einem Wertpapierdepot an der Gebührenschraube drehen können. Nach unten.

Mehrere hundert Euro pro Jahr sparen

Von den meisten Banken werden die Gebühren für die Geldanlage in einem Wertpapierdepot einmal jährlich berechnet. Weil sie häufig zwischen 1,5 und 1,75 Promille vom Anlagebetrag ausmachen, steigen sie immer automatisch mit dem Anlagebetrag. Kosten von mehreren hundert Euro pro Jahr sind daher keine Seltenheit.

Entsprechende Einsparungen sind mit einem kostenlosen Depot möglich. Das gibt es mittlerweile nicht mehr nur für Anleger, die Ihr Geld eigenständig bei einer Onlinebank anlegen. Bei der MERKUR BANK müssen Anleger nicht auf einen festen Ansprechpartner verzichten. Denn das Wertpapierdepot der MERKUR BANK kann bundesweit online, aber zu gleichen Konditionen auch in den Filialen der 1959 in München gegründeten und bis heute im Stadtzentrum ansässigen Bank eröffnet werden: Ohne Depotgebühren.

Experten-Rat und Kosten-Obergrenze für die Geldanlage

Weil alle Konditionen immer sowohl online als auch für die Geldanlage in der Filiale gelten, sind für Anleger in München günstige Konditionen und Beratung kein Widerspruch mehr. Für den Wertpapierhandel an allen deutschen Börsen profitieren sie sogar von einer automatischen Kosten-Obergrenze. Während bei anderen Banken für den Kauf von Wertpapieren in Höhe von 10.000 € Gebühren von bis zu 100 € und bei einer Anlage von 20.000 € schon bis zu 200 € Kosten anfallen, berechnet die MERKUR BANK ihren Kunden für jeden Wertpapierauftrag nur einen günstigen Pauschalbetrag von 25 €.

Kosten, die mit der Höhe des Anlagebetrags automatisch steigen, gehören auf diese Weise der Vergangenheit an.

Selbst beim Kauf von Fonds müssen Anleger jetzt nicht mehr jedes Mal auf`s neue mit ihrem Bankberater verhandeln, um einen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag zu erhalten. Alle Fonds gibt es bei der MERKUR BANK immer mit mindestens 50% Rabatt. Ohne wenn und aber. Auch in der Filiale.

Schon in den letzten Jahren ist die MERKUR BANK mit ihren Angeboten für die Geldanlage positiv aufgefallen. Regelmäßige Auszeichnungen für das Tagesgeldkonto (u.a. vom Handelsblatt und n-tv), als Bester Broker (€uro am Sonntag) und das beste Sparkonto (n-tv) belegen das.

