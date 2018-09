Krass: Dieser Gründer sahnt in "Die Höhle der Löwen" den größten Deal aller Zeiten ab

In der neuen Folge von "Die Höhle der Löwen" räumte jetzt ein Gründer mit seiner innovativen Idee richtig ab - und ergatterte einen Mega-Deal, der sich gewaschen hat.

Satte 1,5 Millionen Euro: Das ist die Hammer-Summe, die Gründer Dr. Markus Dworak am vergangenen Dienstagabend (18. September) in "Die Höhle der Löwen" abstauben konnte. Zu Recht. Schließlich hat der Schlafforscher zehn Jahre lang an seiner Geschäftsidee und deren Entwicklung an der Harvard Medical School in den USA getüftelt. Alles nur für diesen einen Auftritt, diesen einen "Pitch" vor der Löwen-Jury.

Dieser Schlaf-Doktor räumt in "Die Höhle der Löwen" Millionen-Deal ab - mithilfe von Nährstoffpaket

Schließlich präsentiert er seine innovative Erfindung für alle, die unter Schlafstörungen zu leiden haben: Unter dem Namen "smartsleep®" will Dworak ein neuartiges Nahrungsergänzungsmittel groß herausbringen, das besonders Geschäftsleuten und Sportler dabei helfen soll, schneller ins Reich der Träume hinüberzugleiten.

Schließlich haben diese durch ihre vielen Reisen öfter mit Jetlag zu kämpfen. Und wie die Apotheken Umschau berichtet, soll jeder Dritte hierzulande bereits an Schlafstörungen leiden. Da kommt die angebliche Wunderwaffe des Schlafforschers gerade recht!

Diese besteht aus einer Ampulle mit Liquid und zwei Kautabletten, welche mit ihrer speziellen Nährstoffkombination dafür sorgen sollen, dass der Körper besser in der Nacht regeneriert und man am nächsten Morgen erholter und fitter in den Tag starten kann.

Die Löwen sind sofort begeistert - allen voran Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer. Die beiden Juroren tun sich zusammen - und machen mit Dr. Markus Dworak schließlich den größten (Millionen-)Deal in der Geschichte der Gründershow. Dieser kann bei solch einem Hammer-Angebot nicht nein sagen - und schlägt zu. Dafür gibt er im Gegenzug 33 Prozent Firmenanteile ab.

