Paar gewinnt 123 Millionen Euro im Lotto - verweigert Sohn dennoch Herzenswunsch

Steve Thompson und seine Frau Lenka haben sage und schreibe 123 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Jetzt haben sie verraten, was sie damit anstellen wollen.

Paar aus England hat den Super-Jackpot geknackt

Ganze 123 Millionen haben sie im Lotto gewonnen

Trotz neuem Reichtum will sich die Familie nur eines anschaffen

123 Millionen Euro: Diese unglaubliche Summe haben Steve Thomson und seine Frau Lenka Thomson bei EuroMillions gewonnen. Das Paar aus Selsey in West Sussex, England, hat den Jackpot seines Lebens geknackt. Nun ist es an die Öffentlichkeit getreten und hat verraten, was es mit dem vielen Geld anstellen will.

Britische Familie gewinnt 123 Millionen Euro im Lotto - das wünschen sich ihre Kinder

So hat es enthüllt, dass es Freunde und Familie reich beschenken will, selbst allerdings weiter in bescheidenen Verhältnissen leben will. Der Grund dafür: Das Paar möchte, dass der Gewinn sie und ihre Kinder nicht verändert- weshalb das Paar ihren Kindern den ein oder anderen frechen "Herzenswunsch" abschlagen musste.

So soll sich der zehnjährige Sohn der Briten, die zwei weitere Kinder im Alter von 15 und acht Jahren haben, einen Tesla gewünscht haben, worauf sie angeblich geantwortet haben: "Auf keinen Fall", berichtet Steve Thomson gegenüber dem britischen Mirror.

Auch interessant: Frau (36) sahnt 3,5 Millionen im Lotto ab – unglaublich, was sie dann damit macht.

Sein ältester Sohn hätte sich dagegen nur ein eigenes Kinderzimmer gewünscht, während das jüngste Kind, eine Tochter, ein pinkes iPhone bekommen hat. Auf die Frage, ob sie sich überhaupt schon größere Anschaffungen mit den Millionen geleistet haben, habe Lenka Thomson das verneint. Der Familienvater habe sich bis jetzt nur zwei Shirts und einen Friseurbesuch gegönnt - sowie Rollerschuhe für die Kinder.

"Es ist zu viel für uns" - Das will die Familie mit den Millionen anstellen

Allerdings plane die fünfköpfige Familie, sich ein größeres Haus anzuschaffen, da das Jetzige viel zu klein sei, so Thomson weiter. Außerdem plane er, nahe Freunde und Familie zu unterstützen, da "es so viel Geld ist, da werde ich auch großzügig sein."

Seine Frau Lenka, die aus der Slowakei stammt, möchte indes ihren Job in einem kleinen Laden aufgeben und auch Geld in die alte Heimat schicken und "ihrem Bruder dabei helfen, sein kleines Geschäft zu vergrößern", heißt es im britischen Mirror weiter. "Wir werden sehr viel Gutes mit dem Geld machen. Es ist einfach zu viel für uns", schließt Steve Thomson.

Lesen Sie auch: Dieses Paar gewann fast vier Millionen Euro im Lotto - doch es endete tragisch.

Ihre Meinung ist gefragt!

jp/glomex

Jeff Bezos wieder reichster Mensch 2019 - ein anderer ist großer Verlierer Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa / Jens Wolf