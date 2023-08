Lotto spielen: Die sechs besten Strategien zusammengestellt

Klar: Beim Lotto dreht sich alles um Glück. Dennoch können smarte Strategien dazu beitragen, die Chancen auf einen Gewinn zu erhöhen.

„Wenn ich erst einmal im Lotto gewonnen habe …“: Der Traum von den sechs Richtigen lässt viele Menschen nicht los. Da ist es fast nebensächlich, dass die Wahrscheinlichkeit bei 1:139 Millionen liegt, den Jackpot zu knacken. Obwohl Lotto in erster Linie ein Glücksspiel ist, gibt es Strategien, die Spieler verwenden können, um ihre Chancen auf einen Gewinn zu verbessern. Hier sind einige Tipps, die Sie beim Lotto spielen berücksichtigen können.

1. Zahlen klug wählen

Gehören Sie zu den Leuten, die wichtige Daten wie Geburtstag oder Hochzeitstag auf dem Tippschein auswählen? Dann verringern Sie leider Ihre Chancen auf einen hohen Gewinn. Die meisten Menschen kreuzen nämlich niedrige Zahlen und die 19 an, da sie ihr Geburtsdatum und -jahr als Glückszahl verwenden. Besser ist es, diese beliebten Zahlen zu vermeiden und die Ziffern rein zufällig auszuwählen. Damit stellen Sie sicher, dass die Auswahl nicht von persönlichen Vorlieben beeinflusst wird. Manche Lottospieler verwenden Zufallsgeneratoren oder Quick-Tipps, um ihre Zahlen auszuwählen.

Welche Zahlen beim Lotto gewinnen, entscheidet die Glücksfee. (Symbolbild) © IMAGO/ Bernd Leitner

2. Teilnahme an Tippgemeinschaften

Auch wenn die individuelle Gewinnsumme kleiner ausfällt: Das Spielen im Team kann die Chancen auf einen Gewinn steigern. Studien zeigen außerdem, dass ein hoher Lottogewinn nicht unbedingt glücklicher macht. Wenn Sie sich also mit anderen Spielern zusammenschließen, erhöht sich die Anzahl der gespielten Tipps – und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest einer davon gewinnt. Fragen Sie bei Kollegen, Freunden oder Familienmitgliedern nach, ob sie sich zu einer Tippgemeinschaft zusammentun wollen. Alternativ bieten sich auch Vereine an. Je größer die Tippgemeinschaft, desto größer sind auch die Erfolgschancen. Ein entsprechender Vertrag sichert alle Parteien ab und klärt unter anderem die Gewinnaufteilung. Vordrucke und Formulare gibt es bei Lotto-Annahmestellen oder auf den Lotto-Internetseiten.

3. Beliebte Muster vermeiden

Viele Menschen neigen dazu, Muster wie Diagonalen oder horizontale bzw. vertikale Linien auf dem Lottoschein zu wählen. Diese Zahlen sind jedoch beliebt, was bedeutet, dass die Summe im Falle eines Gewinns möglicherweise aufgeteilt werden muss. Um das zu vermeiden, sollten Sie die Finger von offensichtlichen geometrischen Mustern lassen. Das gilt sowohl für die diagonale als auch für die waagrechte und senkrechte Linie des Scheins. Seltener getippt werden dagegen Ziffern am Rand des Scheins. Es kann also einen Versucht wert sein, diese Zahlen beim nächsten Versuch anzukreuzen. Dann müssten Sie einen möglichen Gewinn mit geringerer Wahrscheinlichkeit teilen.

Übrigens: Lottogewinne sind in der Regel steuerfrei.

4. Geteiltes Feld

Bei dieser Strategie wird das Spielfeld in vier gleich große Felder aufgeteilt. Das gelingt, indem Sie eine Linie durch die horizontale und vertikale Mitte des Lottoscheins ziehen. Anschließend wählen Sie aus jedem Feld eine beliebige Zahl aus. Kreuzen Sie außerdem jeweils eine Ziffer auf der durchgestrichenen waagrechten bzw. senkrechten Linie an. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mindestens eine Zahl richtig haben, da Sie nicht nur aus einer kleinen Gruppe von Zahlen auswählen. Stattdessen liegen Ihre Tipps über das gesamte Feld verteilt.

5. Das magische Quadrat

Die Strategie des magischen Quadrats ist eine recht komplexe Methode, um die Gewinnchancen beim Lotto zu erhöhen. Das Konzept stammt aus der Mathematik und beschreibt eine quadratische Anordnung von Zahlen, die in jeder Zeile, Spalte und Diagonale addiert die gleiche Summe ergeben. Ein viermal vier großes Quadrat aus den passend angeordneten Zahlen eins bis 16 ergibt in allen Spalten und Reihen die Summe 34. Dieses Quadrat wird nun in das Spielfeld eingesetzt. Dabei gehen einige Zahlen verloren, während andere plötzlich doppelt vorhanden sind. Wieder andere Zahlen wechseln lediglich die Position. Nun werden die verschwundenen Zahlen mit den neu eingesetzten Zahlen aus dem magischen Quadrat addiert. Dabei ergeben sich bestimmte Zahlen wie 25, 26, 27, 38. Kurioserweise werden diese Zahlen beim Lotto immer wieder am häufigsten gezogen.

6. Nieten tippen

Schauen Sie sich mal die Statistiken der vergangenen Lottoziehungen an. Dabei wird Ihnen auffallen, dass bestimmten Zahlen schon lange nicht mehr gezogen worden sind. Nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip bedeutet das, dass sie demnächst mal wieder dran wären.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass das Befolgen der oben genannten Strategien keinen automatischen Erfolg garantiert. In erster Linie ist Lotto spielen, selbst mit Tipps eines Mathematikers, immer noch ein Glücksspiel.