Mathematiker entwickelt ungewöhnliche Strategie und gewinnt 14 Mal beim Lotto

Von: Anne Hund

Beim Lottospielen geht es ums Glück. Ein Mathematiker wollte das nicht glauben – und verfolgte einst eine ungewöhnliche Strategie.

Lotto ist ein Glücksspiel. Und die Chancen, den Lotto-Schein einmal mit sechs Richtigen auszufüllen, sind in der Tat sehr gering. Von sich reden machte vor Jahrzehnten ein Mathematiker, der sich die Wahrscheinlichkeitsrechnung zunutze machen wollte und schlussendlich einen Algorithmus gefunden haben will, mit dessen Hilfe er seiner Meinung nach fünf von sechs Gewinnzahlen vorhersagen konnte.

Mathematiker gewann 14 Mal im Lotto

Er hatte Glück. Und sackte beim ersten Mal einen Hauptgewinn von umgerechnet 19.300 US-Dollar ein, wie RTL.de über den Mathematiker berichtet, der in einem TV-Interview einmal gesagt haben soll: „Ich brauchte einen Weg, um schnell an Geld zu gelangen.“ Insgesamt ist von 14 Jackpots die Rede, die der Mathematiker geknackt haben soll.

Beim Lottospielen braucht es Glück. © Tom Weller/dpa

Der gebürtige Rumäne zog mit seiner Familie nach Australien. Ihm sei zum damaligen Zeitpunkt etwas Entscheidendes aufgefallen, wie RTL über seine Strategie von damals schreibt: „In manchen Lotterien war der Jackpot höher als die Anzahl an möglichen Kombinationen – wenn ein Zettel ein Dollar kostet, bedeutete das bares Geld!“, heißt es in dem Beitrag. Und so soll der Mathematiker mithilfe von Investoren damals Lottoscheine mit jeder möglichen Kombination ausgedruckt haben, wie in dem Beitrag erklärt wird – und es allein während seiner Zeit in Australien in den 80er-Jahren geschafft habe, zwölfmal den Jackpot zu knacken.

In Deutschland ist die Strategie nicht möglich

Doch nach und nach seien die Gesetze und Regeln angepasst worden, wie in dem Beitrag ebenfalls beschrieben wird, nicht nur in Australien. „Nach seinen zahlreichen Gewinnen wurden die Regeln nahezu überall entsprechend geändert“, heißt es zudem in einem Bericht auf Stern.de. Zudem funktioniere die Technik seither nicht mehr, da die Lotterien „hastig ihre Systeme anpassten“. Im deutschen Lottosystem beispielsweise wurde bewusst entschieden, „dass der Jackpot niemals höher als der Einsatz für alle möglichen Kombinationen sein darf“, heißt es unter anderem in dem Bericht von RTL.