Piloten nehmen Tarifergebnis bei Lufthansa an – wie viel kann man dort verdienen?

Keine Streiks bis Ende 2026

Neuerliche Pilotenstreiks sind bis Ende 2026 vom Tisch. Die Stammpiloten der Gesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cargo haben den ausverhandelten Tarifvertrag angenommen.

Passagiere der Lufthansa können aufatmen: Neuerliche Pilotenstreiks sind bis zum Jahresende 2026 vom Tisch, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Die Stammpiloten der Gesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cargo haben den ausverhandelten Tarifvertrag angenommen, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am 10. August 2023 demnach in Frankfurt mitteilte. Für die Einigung stimmten 65,5 Prozent der berechtigten Mitglieder.

Passagiere der Lufthansa können aufatmen: Neuerliche Pilotenstreiks sind bis Ende 2026 vom Tisch. (Archivbild)

Piloten nehmen Tarifergebnis bei Lufthansa an

So sehen die Details dpa zufolge aus: Die rund 5.200 Piloten sollen nach Darstellung der Lufthansa in den nächsten drei Jahren in mehreren Stufen mindestens 18 Prozent mehr Geld erhalten. Zusammen mit zwei pauschalen Erhöhungen aus dem Vorjahr ergäben sich je nach Einstufung Gehaltssteigerungen von 25 bis 50 Prozent über die Gesamtlaufzeit von viereinhalb Jahren. Auch eine Einmalzahlung über 3.000 Euro wurde vereinbart.

Bedeutsamer sind dpa zufolge zusätzliche Einigungen zu Arbeits- und Bereitschaftszeiten im Manteltarifvertrag sowie die Abschaffung einer zweiten Tarifschiene, die vor Jahren für Neueinsteiger eingeführt worden war. Auch wird dpa zufolge eine Lösung für 150 Kapitäne der im Jahr 2020 eingestellten Tochter Germanwings angenommen, die in ihrer bisherigen Funktion zur Mutter Lufthansa wechseln. „Dafür erhalten rund 550 Lufthansa-Piloten finanzielle Entschädigungen, weil sie später zum Kapitän aufsteigen können“, wie dpa ebenfalls am 10. August berichtet hatte.

Pilotengehalt von Lufthansa

In welchem Bereich bewegen sich Pilotengehälter von Lufthansa bislang? Über entsprechende Zahlen zum Pilotengehalt hatte jüngst das Handelsblatt berichtet. In dem Bericht von Handelsblatt.com vom 21. Juli hieß es unter anderem: „Piloten, die für die Kernmarke Lufthansa fliegen, steigen nach Angaben des Unternehmens als First Officer mit 69.000 Euro im Jahr ein.“ Als Kapitän in der höchsten Senioritätsstufe können laut Handelsblatt „sogar bis zu 275.000 Euro drin“ sein. „Dazu kommt eine Gewinnbeteiligung, sofern die Airline profitabel ist. 2019 konnte ein Pilot so sogar 287.000 Euro erreichen.“

Pilotengehälter hängen generell von mehreren Faktoren ab, wie es in dem Bericht des Handelsblatts ganz grundsätzlich heißt. „Da ist einmal das Flugzeug, das sie fliegen, aber auch die Zahl der Berufsjahre – die sogenannte Seniorität“, heißt es in dem Bericht unter anderem. Auch die Zahl der monatlich geflogenen Blockstunden spiele manchmal eine Rolle.

