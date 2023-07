Vermutlich kleinste Handtasche der Welt für mehr als 50.000 Euro versteigert

Von: Anne Hund

Die Mini-Versionen von Handtaschen sind nicht klein genug? Das dachte sich offenbar auch ein Künstlerkollektiv, über das die Modewelt spricht.

Das New Yorker Künstlerkollektiv MSCHF hat eine Handtasche kreiert, die wohl kleiner kaum sein könnte. Für das menschliche Auge sei die Tasche kaum sichtbar, heißt es in einem Bericht von CNN.

Rarität unterm Hammer: die vermutlich kleinste Handtasche

Die gelblich-grüne Miniaturtasche ist demzufolge gerade einmal 657 mal 222 mal 700 Mikrometer groß und erinnert vom Design her an ein Luxusmodell. Die in Brooklyn ansässige Gruppe nennt ihre winzige Kreation dem Bericht zufolge „Microscopic Handbag“ und behauptet, die Tasche sei schmal genug, um durch ein Nadelöhr zu passen.

Das Künstlerkollektiv scheint damit den Mode-Trend der „Micro-Bags“ – die kleinen Mini-Versionen von Handtaschen – aufgegriffen und eine wahrlich überspitzte Darstellung dafür gefunden zu haben.

Miniaturtasche für umgerechnet mehr als 50.000 Euro versteigert

Fans gibt es offensichtlich genügend: Wie CNN berichtet, wurde die besagte Miniatur-Tasche bei einer Online-Auktion versteigert – jemand soll dafür mehr als 63.000 US-Dollar hingelegt haben, wie der Nachrichtensender berichtete, umgerechnet rund 56.000 Euro. Sie sei zusammen mit einem Mikroskop verkauft worden, das mit einem digitalen Display ausgestattet sei, durch das man die Tasche betrachten kann.

Mal abgesehen von der überspitzten Darstellung: Mini-Handtaschen, die optisch an Handtaschen von Puppen erinnern, sind durchaus praktisch für unterwegs, wenn man wirklich nur das Nötigste dabei haben will. In vielen Fällen dürfte sich dann aber wohl doch ein größeres Format als praktischer erweisen. Auch was das Design angeht, sind die Geschmäcker bekanntlich verschieden. Schnäppchenjäger mit Blick für etwas Besonderes könnten auch auf dem Flohmarkt fündig werden, wo bekanntlich gefeilscht werden darf.

Handtaschen gibt es in Hülle in Fülle und in den verschiedensten Größe – auch kleinere Formate sind beliebt. (Symbolbild) © Joachim Hahne/Zoonar.com/Imago

New Yorker Künstlerkollektiv MSCHF im Gespräch

Das New Yorker Künstlerkollektiv MSCHF hatte sich zuletzt übrigens auch mit übergroßen, knallroten Stiefeln ins Gespräch gebracht. Die lassen sich, auch wenn es überzogen wirkt, anders als die besagte „Microscopic Handbag“ allerdings tatsächlich tragen.