Die besten Tipps der Makler – steigern Sie Ihre Chancen für eine Wohnungszusage

Von: Anna Heyers

Gerade in größeren Städten ist der Wohnungsmarkt ein hartes Pflaster. Damit Sie zukünftig aus der Bewerbermasse herausstechen, sollten Sie gewisse Dinge beachten.

Immer mehr Menschen zieht es in die großen Städte. Besonders beliebt sind die Metropolregionen wie München, Berlin, Köln oder Hamburg. Hier erwartet die neuen (und alten) Bewohner nicht nur ein immenses Angebot an Kultur- und Freizeitmöglichkeiten, in den Städten ist das Angebot an Aus- und Weiterbildungen sowie Arbeitsplätzen ebenfalls sehr attraktiv.

Doch laut Jacasa.de, einem Verzeichnis für Immobilienmakler, und der aktuellen Studie Bauen und Wohnen in der Krise, fehlen „in Deutschland ca. 700.000 Wohnungen, was unter anderem mit steigenden Investitionskosten und dem Einbruch von Bautätigkeiten zusammenhängt.“ Daraus folgt dann auch ein extrem starkes Interesse bei Mietwohnungen im unteren bis mittelpreisigen Bereich. In Städten wie Berlin, München oder Hamburg kann die Wohnungssuche durchaus mehrere Monate dauern.

Ein Muss: Immobilien-Makler oder Vermieter überzeugen

Machen Sie sich bewusst, dass die Immobilien-Makler oder die Vermieter die wohl wichtigste Rolle bei der Wohnungssuche spielen – egal wo. Sie müssen aus einer Vielzahl von Wohnungsinteressenten die Personen finden, die gut ins Haus und zum Vermieter passen und selbstverständlich auch die Miete zuverlässig zahlen können. Laut den Maklern machen viele Interessenten bei der Wohnungssuche aber Fehler, die einfach vermieden werden könnten. Im Münchner Wohnungsmarkt hat Sebastian Hueber von Lehmann Hueber Immobilien die Erfahrung gezeigt, dass „man mit einer zügigen Kommunikation, Pünktlichkeit bei der Besichtigung und ordentlichen Bewerbungsunterlagen schon 90 Prozent der Mitbewerber ausstechen kann.“

Jacasa hat bei ihren 24.000 lokal und international agierenden Maklerbüros für Merkur.de von IPPEN.MEDIA mal nachgefragt und für Wohnungssuchende die besten Tipps von den Experten zusammengetragen. Mit diesen ist eine Wohnungszusage zwar nicht sicher, die Chancen dafür können Sie aber auf jeden Fall steigern.

Im ersten Schritt: Suche und Vorbereitung

Bei zunehmender Verzweiflung bewerben sich Wohnungsinteressenten oft willkürlich auf Angebote, verlieren dadurch aber auch schnell die Übersicht. Stattdessen sollten Sie bei Ihrer Wohnungssuche die Qualität Ihrer Anfragen vor die Quantität stellen, denn das spüren die Makler und Vermieter. Tipp hier: Legen Sie Mindestkriterien fest (z.B. Lage, Größe, max. Preis). „Suchaufträge in den einschlägigen Portalen anzulegen, kann helfen, die Wunschwohnung zu finden“, sagt Robert Vesely von die immobilie. aus Magdeburg. Außerdem rät er, dass man die Kriterien regelmäßig hinterfragen sollte: „Brauche ich tatsächlich ein Zimmer mit Bad, oder bin ich bereit für eine bessere Lage Abstriche in Kauf zu nehmen?“

Außerdem sollten Wohnungsbewerber die wichtigsten Unterlagen schon parat haben, denn „schnell und verbindlich sein lohnt sich“, so Vesely. Hier ein Überblick über die wichtigsten Unterlagen:

Schufa-Bonitätsauskunft

Mieterselbstauskunft

Einkommensnachweise (Kopie, letzte 3 Monate)

Einen noch besseren Eindruck machen Sie, wenn auch eine Kopie des Personalausweises, eine Bescheinigung der Mietschuldenfreiheit und ggf. Bürgschaftserklärung oder Motivationsschreiben Teil der Mappe sind. Im Grunde ist die Bewerbung hier ganz ähnlich wie auch bei der Jobsuche und der Bewerbungsmappe.

Sind alle Unterlagen da und man hat beim Makler oder Vermieter einen guten Eindruck hinterlassen, steigen die Chancen auf eine Wohnungszusage. (Symbolbild) © Robijn Page/Imago

Im zweiten Schritt: Kontakt aufnehmen

Haben Sie eine passende Wohnung gefunden? Dann sollten Sie jetzt zügig tätig werden. Gerade in großen Städten sind die Wohnungsanzeigen schnell wieder aus dem Angebot genommen, weil sich so viele Interessenten bewerben. „Grundsätzlich geben wir jedem gerne eine Chance auf eine Besichtigung“, sagt Rainer Gunz von Glück auf Immobilien in Essen. Doch wenn es besonders viele Anfragen für eine Wohnung gibt, wird eine Auswahl getroffen. Für das Ausfüllen des Kontaktformulars rät Gunz: „Die Vollständigkeit der Daten ist das A und O. Anfragen mit Fantasienamen, wie Max Mustermann, oder teilweise geschwärzten Telefonnummern werden hinten angestellt.“ Nutzen Sie hier außerdem schon die Chance für eine kurze Vorstellung und beziehen Sie sich auf die ausgeschriebene Wohnung.

Im dritten Schritt: Besichtigung meistern

Wer zur Besichtigung eingeladen wurde, hat vor Ort die Chance, die Umgebung zu erkunden. Planen Sie dazu also etwas Zeit vor dem eigentlichen Termin ein. Wichtig hier: Zum Termin pünktlich sein. Während der Besichtigung selbst sollten Sie konzentriert durch die Wohnung gehen und dabei auf den Zustand der Fenster, Böden, des Badezimmers und der Küche achten. „Schauen Sie, ob die Wohnung zu den Vorstellungen oder vielleicht den eigenen Möbeln passt“, rät Katrin Schmalfuß (Katrin Schmalfuß Immobilien) aus Glienicke/Nordbahn.

Die Immobilien-Maklerin hat noch einen Extra-Tipp: „Wenn man die Eckdaten schon kennt, nicht mehr nach Staffelmiete oder ähnlichem fragen.“ Das erwecke schnell den Eindruck, dass das Exposé nicht gelesen wurde – und somit kein wirkliches Interesse vorliege. Besser: „Interessenten können nachfragen, ob die vorhandene Einbauküche Bestandteil der Wohnung ist oder dem Mieter gehört“ – oder aber einfach nach dem Waschmaschinenanschluss.

Im vierten Schritt: Auf die Wohnung bewerben

Das erste No-Go für das Zusenden von Unterlagen hält Rainer Gunz fest: „Wir geben bei jeder Besichtigung unsere Mieterselbstauskunft heraus, auf der aufgelistet steht, was für Unterlagen wir benötigen. Hier nur die Hälfte an uns zu senden und auf unsere Nachfrage hin erst den Rest, ist ein Arbeitsschritt, den wir uns sparen könnten.“ Auch auf die Präsentation der Unterlagen wird laut Gunz geachtet. „Teilweise bekommen wir zehn E-Mails hintereinander mit unbeschrifteten Dokumenten, die wir nicht zuordnen können“, legt der Makler offen. „Mit der richtigen Beschriftung der Dokumente und den Anlagen in einer Mail ist man ebenfalls schon sehr weit vorne.“ In Erinnerung bleiben zudem die Bewerber, die ein Motivationsschreiben mitschicken.